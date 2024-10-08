Шёл в балаклаве к главе округа: Раскрыты детали скандального задержания блогера «Тринадцатого»
Губернатор Ставрополья Владимиров объяснил задержание блогера «Тринадцатого»
Егор Гузенко. Обложка © Telegram / Тринадцатый
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров высказался о задержании блогера «Тринадцатого» (Егор Гузенко) в его родном городе Новопавловске. По словам главы региона, участник СВО привлёк внимание сотрудников полиции вызывающим поведением на праздновании Дня Кировского муниципального округа, а затем оказал правоохранителям яростное сопротивление.
Владимиров подчеркнул, что Гузенко объяснил свои действия попыткой подойти к главе округа Николаю Новопашину. Он предложил чиновнику встретиться с блогером в СИЗО и выяснить, о чём тот хотел поговорить. Руководителям остальных муниципальных образований губернатор посоветовал сделать выводы из произошедшего.
«Зачем оказывать сопротивление сотрудникам полиции? Причём яростное сопротивление. Два года человек находится в федеральном розыске, скрывается, приходит к нам, надевает балаклавы, идёт на наш праздник. Понятное дело, что сотрудники полиции не имели права не среагировать», — возмутился глава региона.
Комментарий губернатора Ставропольского края о задержании блогера «Тринадцатого». Видео © Telegram / Владимир Владимиров
«Тринадцатый» сообщил о задержании 5 октября в соцсетях. На снятых очевидцами кадрах блогер агрессивно дерзит сотрудникам полиции, лёжа на асфальте. Гузенко обвинили в применении насилия в отношении представителя власти и арестовали на два месяца.