Приложения «Лаборатории Касперского» пропали из Google Play

Софт «Лаборатории Касперского» для защиты устройств на базе ОС Android были удалены из магазина Google Play после запрета правительства Штатов на распространение и продажу товаров компании на территории страны после 29 сентября 2024 года. Об этом уведомили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

«По решению компании Google наши приложения для защиты устройств на базе Android в настоящее время недоступны в официальном магазине приложений Google Play. <…> Мы считаем, что Google избыточно трактует решение Министерства торговли США», — сообщается в публикации.