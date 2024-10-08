Приложения «Лаборатории Касперского» пропали из Google Play
Софт «Лаборатории Касперского» для защиты устройств на базе ОС Android были удалены из магазина Google Play после запрета правительства Штатов на распространение и продажу товаров компании на территории страны после 29 сентября 2024 года. Об этом уведомили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».
«По решению компании Google наши приложения для защиты устройств на базе Android в настоящее время недоступны в официальном магазине приложений Google Play. <…> Мы считаем, что Google избыточно трактует решение Министерства торговли США», — сообщается в публикации.
В «Лаборатории Касперского» добавили, что постановление американского Минторга не должно препятствовать продаже и распространению продукции компании вне пределов Штатов. В настоящий момент ведётся обсуждение проблемной ситуации со всеми её участниками.
Напомним, что руководство США запретило использовать софт «Лаборатории Касперского» в стране 21 июня. Ограничения начали действовать с полуночи 29 сентября. В тот же день руководство компании было включено в список антироссийских санкций. На это отреагировали в пресс-службе организации, заявив, что включение в санкционных список не отразится на деятельности «Лаборатории Касперского».
ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина