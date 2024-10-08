В РФ оштрафовали Microsoft и Pinterest на 3,5 млн за отказ удалить запрещёнку

Столичный суд оштрафовал Microsoft Corporation и Pinterest Europe Limited (Пинтерест Европа Лимитед). Как уточнили в пресс-службе, компании отказались удалять запрещённую на территории России информацию.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Microsoft Corporation признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.ст. 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации)», — говорится в сообщении суда.