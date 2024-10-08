В РФ оштрафовали Microsoft и Pinterest на 3,5 млн за отказ удалить запрещёнку
Столичный суд оштрафовал Microsoft Corporation и Pinterest Europe Limited (Пинтерест Европа Лимитед). Как уточнили в пресс-службе, компании отказались удалять запрещённую на территории России информацию.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Microsoft Corporation признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.ст. 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации)», — говорится в сообщении суда.
По такой же статье прошла и компания Pinterest Europe Limited (Пинтерест Европа Лимитед). Обеим организациям придётся выплатить по 3,5 млн рублей.
Ранее Discord проигнорировал требование Роскомнадзора удалить 947 материалов, которые нарушают российское законодательство. Также платформу оштрафовали на 3,5 млн рублей за ЛГБТ*-пропаганду. Сегодня стало известно, что мессенджер заблокировали.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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