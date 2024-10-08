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8 октября, 16:20

В РФ оштрафовали Microsoft и Pinterest на 3,5 млн за отказ удалить запрещёнку

Столичный суд оштрафовал Microsoft Corporation и Pinterest Europe Limited (Пинтерест Европа Лимитед). Как уточнили в пресс-службе, компании отказались удалять запрещённую на территории России информацию.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Microsoft Corporation признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.ст. 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации)», — говорится в сообщении суда.

По такой же статье прошла и компания Pinterest Europe Limited (Пинтерест Европа Лимитед). Обеим организациям придётся выплатить по 3,5 млн рублей.

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Ранее Discord проигнорировал требование Роскомнадзора удалить 947 материалов, которые нарушают российское законодательство. Также платформу оштрафовали на 3,5 млн рублей за ЛГБТ*-пропаганду. Сегодня стало известно, что мессенджер заблокировали.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Александра Мышляева
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