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9 октября, 03:32

Бобровский пропустил четыре, но победил: «Флорида» пошла за новым Кубком Стэнли

«Флорида» Бобровского начала защиту титула в НХЛ с победы над «Бостоном»

Сергей Бобровский начал защиту титула в НХЛ с победы. Обложка © X / Florida Panthers

Сергей Бобровский начал защиту титула в НХЛ с победы. Обложка © X / Florida Panthers

Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» обыграл «Бостон Брюинз» в стартовом матче в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Финальный счёт на табло — 6:4.

Шайбами у победителей отметились Сэм Беннетт (7-я и 20-я минуты), Ээту Луостаринен (8), Сэм Райнхарт (19), Джона Гаджович (30) и Эван Родригес (47). У «Бостона» отличились Павел Заха (16), Чарли Макэвой (33), Трент Фредерик (57) и Давид Пастрняк (59). Ворота «Пантерз» защищал российский вратарь Сергей Бобровский, отразивший 24 из 28 броска. За «Брюинз» дебютировал защитник Никита Задоров.

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В «Филадельфии» тем временем ожидают дебюта Матвея Мичкова, который зажигал на предсезонке. В матче с «Бостоном» молодой россиянин оформил дубль. Минувшим летом Матвей перешёл из СКА в «Филадельфию Флайерз», которая выбрала его на драфте под седьмым номером.

Артур Лапсаков
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