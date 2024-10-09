Бобровский пропустил четыре, но победил: «Флорида» пошла за новым Кубком Стэнли

Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» обыграл «Бостон Брюинз» в стартовом матче в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Финальный счёт на табло — 6:4.

Шайбами у победителей отметились Сэм Беннетт (7-я и 20-я минуты), Ээту Луостаринен (8), Сэм Райнхарт (19), Джона Гаджович (30) и Эван Родригес (47). У «Бостона» отличились Павел Заха (16), Чарли Макэвой (33), Трент Фредерик (57) и Давид Пастрняк (59). Ворота «Пантерз» защищал российский вратарь Сергей Бобровский, отразивший 24 из 28 броска. За «Брюинз» дебютировал защитник Никита Задоров.