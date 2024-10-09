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9 октября, 09:30

Глава АвтоВАЗа сообщил о старте серийного производства Lada Aura в ближайшие дни

Lada Aura. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Lada Aura. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В ближайшие дни АвтоВАЗ начнёт серийное производство машин Lada Aura («Лада Аура»). Об этом сообщил глава компании Максим Соколов.

«Буквально на днях серийная Aura начнёт сходить с конвейера в Тольятти», — сказал Соколов в эфире телеканала «Россия 24».

В Кремле допустили пересадку госслужащих на новую Lada Aura
В Кремле допустили пересадку госслужащих на новую Lada Aura

Ранее автомобиль Lada Aura протестировал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил комфортабельность машины и отзывчивость управления. Эта модель стала пятым по счёту продуктом «АвтоВАЗа», который опробовал российский лидер. Сейчас бизнес-седан Lada Aura запускается в серийное производство, его предполагаемая цена — 3 миллиона рублей.

Никита Никонов
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