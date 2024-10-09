Глава АвтоВАЗа сообщил о старте серийного производства Lada Aura в ближайшие дни

В ближайшие дни АвтоВАЗ начнёт серийное производство машин Lada Aura («Лада Аура»). Об этом сообщил глава компании Максим Соколов.

«Буквально на днях серийная Aura начнёт сходить с конвейера в Тольятти», — сказал Соколов в эфире телеканала «Россия 24».