Глава АвтоВАЗа сообщил о старте серийного производства Lada Aura в ближайшие дни
Lada Aura. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
В ближайшие дни АвтоВАЗ начнёт серийное производство машин Lada Aura («Лада Аура»). Об этом сообщил глава компании Максим Соколов.
«Буквально на днях серийная Aura начнёт сходить с конвейера в Тольятти», — сказал Соколов в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее автомобиль Lada Aura протестировал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил комфортабельность машины и отзывчивость управления. Эта модель стала пятым по счёту продуктом «АвтоВАЗа», который опробовал российский лидер. Сейчас бизнес-седан Lada Aura запускается в серийное производство, его предполагаемая цена — 3 миллиона рублей.