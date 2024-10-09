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9 октября, 12:59

«Сами признают»: Лукашенко раскрыл мечты Запада по ликвидации РФ и Белоруссии

Лукашенко: Запад поставил перед собой план удушить Россию и Белоруссию

Запад хочет удушить Россию и Белоруссию в экономическом и финансовом плане. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Что касается наших отношений, самый главный вывод — как я полагаю, думаю, вы согласитесь — Запад поставил перед собой планы удушить нас, прежде всего в экономике, финансах, — не получилось. Они уже сами это признают, поэтому нет необходимости даже констатировать этот факт», — сказал Лукашенко.

«Пусть попробуют»: Лукашенко высказался о возможности вторжения ВСУ в Белоруссию
«Пусть попробуют»: Лукашенко высказался о возможности вторжения ВСУ в Белоруссию

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин провёл встречу с Лукашенко в Кремле. Уточнялось, что политики обсуждали актуальные вопросы дальнейшего развития отношений между странами, а также стратегического сотрудничества и союзничества. Кроме того, глава нашего государства вручил белорусскому коллеге орден Андрея Первозванного. Это восьмая встреча лидеров с начала года. Накануне они участвовали в работе саммита Содружества Независимых Государств.

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Life.ru

Александра Мышляева
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