«Сами признают»: Лукашенко раскрыл мечты Запада по ликвидации РФ и Белоруссии

Запад хочет удушить Россию и Белоруссию в экономическом и финансовом плане. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Что касается наших отношений, самый главный вывод — как я полагаю, думаю, вы согласитесь — Запад поставил перед собой планы удушить нас, прежде всего в экономике, финансах, — не получилось. Они уже сами это признают, поэтому нет необходимости даже констатировать этот факт», — сказал Лукашенко.