«Сами признают»: Лукашенко раскрыл мечты Запада по ликвидации РФ и Белоруссии
Лукашенко: Запад поставил перед собой план удушить Россию и Белоруссию
Запад хочет удушить Россию и Белоруссию в экономическом и финансовом плане. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
«Что касается наших отношений, самый главный вывод — как я полагаю, думаю, вы согласитесь — Запад поставил перед собой планы удушить нас, прежде всего в экономике, финансах, — не получилось. Они уже сами это признают, поэтому нет необходимости даже констатировать этот факт», — сказал Лукашенко.
Ранее Life.ru рассказывал, что Путин провёл встречу с Лукашенко в Кремле. Уточнялось, что политики обсуждали актуальные вопросы дальнейшего развития отношений между странами, а также стратегического сотрудничества и союзничества. Кроме того, глава нашего государства вручил белорусскому коллеге орден Андрея Первозванного. Это восьмая встреча лидеров с начала года. Накануне они участвовали в работе саммита Содружества Независимых Государств.
Life.ru