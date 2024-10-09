Консульство Румынии прекратит свою работу в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону закроется генеральное консульство Румынии. Оно прекратит работу с 14 октября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Функции оказания консульских услуг по соответствующему округу переданы посольству этой страны в Москве. Данный шаг обусловлен решением российской стороны: денонсировать двустороннее межправительственное соглашение об открытии упомянутого консульского учреждения», — сказала Захарова.