Консульство Румынии прекратит свою работу в Ростове-на-Дону
МИД РФ: С 14 октября в Ростове-на-Дону закроется генеральное консульство Румынии
В Ростове-на-Дону закроется генеральное консульство Румынии. Оно прекратит работу с 14 октября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.
«Функции оказания консульских услуг по соответствующему округу переданы посольству этой страны в Москве. Данный шаг обусловлен решением российской стороны: денонсировать двустороннее межправительственное соглашение об открытии упомянутого консульского учреждения», — сказала Захарова.
Дипломат отметила, что данное решение приняли ещё в декабре 2023 года. Это будет так называемый ответ Москвы на недружественные действия Бухареста.
Ранее Life.ru рассказал о том, что в мае румынские власти выслали сотрудника российского посольства в Бухаресте. Его обвинили в «действиях, противоречащих положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях». В МИД не стали оставлять это без ответа и оперативно приняли меры, объявив персоной нон грата сотрудника Посольства Румынии.
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