«Пропашет Флориду»: Синоптик дал неутешительный прогноз о последствиях урагана «Милтон»

Ураган «Милтон», настигший американский штат Флорида, станет самым разрушительным за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал синоптик Александр Шувалов. По его словам, есть лишь пять параметров опасности для тропических вихрей, но приближающаяся в Штатах буря, превысила их.

«Они построили свой прогноз на оценке скорости ветра, высоты приливной волны и количества осадков. Этот ураган превысил параметры, которые заданы для последней, пятой степени опасности. Поэтому сейчас пошла речь о предоставлении «Милтону» шестого уровня», — заявил Шувалов в беседе с 360.ru.