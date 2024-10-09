«Пропашет Флориду»: Синоптик дал неутешительный прогноз о последствиях урагана «Милтон»
Метеоролог Шувалов назвал надвигающийся на США циклон «Милтон» беспрецедентным
Ураган «Милтон», настигший американский штат Флорида, станет самым разрушительным за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал синоптик Александр Шувалов. По его словам, есть лишь пять параметров опасности для тропических вихрей, но приближающаяся в Штатах буря, превысила их.
«Они построили свой прогноз на оценке скорости ветра, высоты приливной волны и количества осадков. Этот ураган превысил параметры, которые заданы для последней, пятой степени опасности. Поэтому сейчас пошла речь о предоставлении «Милтону» шестого уровня», — заявил Шувалов в беседе с 360.ru.
Метеоролог пояснил, что скорость ветра у надвигающегося урагана достигнет 70 километров в час, что превышает показатели, наблюдаемые при тропических вихрях. Он добавил, что ситуация «крайне нерядовая». По его словам, буря «пропашет» Флориду с запада на восток, затрагивая центральные районы, в том числе город Тампа.
Напомним, о приближающемся к США урагане «Милтон» стало известно 6 октября. Он пришёл в Америку со стороны Мексиканского залива. Стихийному бедствию был присвоен четвёртый уровень по шкале Саффира-Симпсона из пяти возможных. Ураган привёл к эвакуации более пяти миллионов человек.
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