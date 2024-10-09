Ярославский зоопарк отправил домой похищенного из Калужской области кенгурёнка

Кенгурёнок, которого выкрали из зоопарка в Калужской области, поехал домой после передержки в Ярославле. Об этом уведомила пресс-служба ярославского зоосада.

Украденный из Калужской области кенгурёнок и его сородич из Ярославля. Видео © Telegram / Ярославский зоопарк

«Сегодня наши коллеги забрали своего малыша домой — в парк птиц «Воробьи» Калужской области. Перед дорогой кенгурёнок подкрепился, набрался сил и направился в переноску, ещё немного — и он окажется дома! А мы были рады его пушистой компании в нашей ветеринарной клинике. Счастливого пути, малыш», — сказано в посте.