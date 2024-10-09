Ярославский зоопарк отправил домой похищенного из Калужской области кенгурёнка
Кенгурёнок, которого выкрали из зоопарка в Калужской области, поехал домой после передержки в Ярославле. Об этом уведомила пресс-служба ярославского зоосада.
Украденный из Калужской области кенгурёнок и его сородич из Ярославля. Видео © Telegram / Ярославский зоопарк
«Сегодня наши коллеги забрали своего малыша домой — в парк птиц «Воробьи» Калужской области. Перед дорогой кенгурёнок подкрепился, набрался сил и направился в переноску, ещё немного — и он окажется дома! А мы были рады его пушистой компании в нашей ветеринарной клинике. Счастливого пути, малыш», — сказано в посте.
Напомним, что 1 октября появились сообщения о том, что всего за неделю из двух зоопарков были украдены три кенгурёнка: один в Ярославле, два — под Калугой. Похитителя вскоре поймали. Он успел продать одного сумчатого малыша в Москве, а второе собирался выменять на обезьяну. Увы, третий кенгурёнок умер.
Telegram / Ярославский зоопарк