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9 октября, 19:36

Ярославский зоопарк отправил домой похищенного из Калужской области кенгурёнка

Кенгурёнок, которого выкрали из зоопарка в Калужской области, поехал домой после передержки в Ярославле. Об этом уведомила пресс-служба ярославского зоосада.

Украденный из Калужской области кенгурёнок и его сородич из Ярославля. Видео © Telegram / Ярославский зоопарк

«Сегодня наши коллеги забрали своего малыша домой — в парк птиц «Воробьи» Калужской области. Перед дорогой кенгурёнок подкрепился, набрался сил и направился в переноску, ещё немного — и он окажется дома! А мы были рады его пушистой компании в нашей ветеринарной клинике. Счастливого пути, малыш», — сказано в посте.

Карлик, похитивший кенгуру, оказался лилипутом
Карлик, похитивший кенгуру, оказался лилипутом

Напомним, что 1 октября появились сообщения о том, что всего за неделю из двух зоопарков были украдены три кенгурёнка: один в Ярославле, два — под Калугой. Похитителя вскоре поймали. Он успел продать одного сумчатого малыша в Москве, а второе собирался выменять на обезьяну. Увы, третий кенгурёнок умер.

Спасённый от похитителя-карлика кенгурёнок отошёл от шока и уже уминает сено
Спасённый от похитителя-карлика кенгурёнок отошёл от шока и уже уминает сено
Обложка ©

Telegram / Ярославский зоопарк

Юрий Лысенко
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