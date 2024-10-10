Во время пожара в «Доме-корабле» в Москве погиб человек
Во время пожара в «Доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве погиб человек. Тело было обнаружено в квартире во время разбора завалов, пишет SHOT.
Пожар в «Доме-корабле» в Москве. Видео © SHOT
Всего сотрудники МЧС спасли 14 человек, ещё около 80 вышли из здания самостоятельно. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.
Ранее Life.ru рассказывал о пожаре, который охватил центральный рынок в Ногинске. Огонь на трёх тысячах квадратных метров оперативно ликвидировали.
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Кадр видео SHOT