Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
10 октября, 04:03

Во время пожара в «Доме-корабле» в Москве погиб человек

Во время пожара в «Доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве погиб человек. Тело было обнаружено в квартире во время разбора завалов, пишет SHOT.

Пожар в «Доме-корабле» в Москве. Видео © SHOT

Всего сотрудники МЧС спасли 14 человек, ещё около 80 вышли из здания самостоятельно. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Сотрудники МЧС вытащили из пожара в Норильске трёх собак и 20 котов
Сотрудники МЧС вытащили из пожара в Норильске трёх собак и 20 котов

Ранее Life.ru рассказывал о пожаре, который охватил центральный рынок в Ногинске. Огонь на трёх тысячах квадратных метров оперативно ликвидировали.

Обложка ©

Кадр видео SHOT

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров