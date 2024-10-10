Соратники погибших альпинистов назвали дату снятия тел с горы Дхаулагири в Непале

В пятницу планируется эвакуация тел погибших российских альпинистов с горы Дхаулагири в Непале. Об этом рассказали в группе спортивно-туристического клуба «Пенза», в которую входил альпинист Владимир Чистиков, навсегда оставшийся на склоне.