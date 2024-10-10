Соратники погибших альпинистов назвали дату снятия тел с горы Дхаулагири в Непале
Тела погибших в Непале альпинистов из РФ снимут в пятницу
Гора Дхаулагири. Обложка © Wikipedia / Solundir
В пятницу планируется эвакуация тел погибших российских альпинистов с горы Дхаулагири в Непале. Об этом рассказали в группе спортивно-туристического клуба «Пенза», в которую входил альпинист Владимир Чистиков, навсегда оставшийся на склоне.
«Сегодня, 10 октября, вертолёт вылетел в базовый лагерь Дхаулагири. Планируется, что вся команда и вертолёт проведут ночь в базовом лагере и завтра утром попытаются снять тела погибших», — отмечается в сообщении.
Напомним, что пятеро альпинистов из России погибли 6 октября во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. На гору планировали подняться шесть человек, но в последний момент Валерий Шамало решил вернуться в лагерь из-за недомогания. Life.ru собрал все подробности трагедии и опубликовал большой материал о произошедшем. Известно, что один из погибших — Александр Душейко — повторил судьбу своего отца, который также сорвался с горы в Таджикистане.