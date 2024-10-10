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10 октября, 08:57

Соратники погибших альпинистов назвали дату снятия тел с горы Дхаулагири в Непале

Тела погибших в Непале альпинистов из РФ снимут в пятницу

Гора Дхаулагири. Обложка © Wikipedia / Solundir

Гора Дхаулагири. Обложка © Wikipedia / Solundir

В пятницу планируется эвакуация тел погибших российских альпинистов с горы Дхаулагири в Непале. Об этом рассказали в группе спортивно-туристического клуба «Пенза», в которую входил альпинист Владимир Чистиков, навсегда оставшийся на склоне.

«Сегодня, 10 октября, вертолёт вылетел в базовый лагерь Дхаулагири. Планируется, что вся команда и вертолёт проведут ночь в базовом лагере и завтра утром попытаются снять тела погибших», — отмечается в сообщении.

Погибли на спуске: Жена одного из альпинистов высказалась о трагедии в Непале
Погибли на спуске: Жена одного из альпинистов высказалась о трагедии в Непале

Напомним, что пятеро альпинистов из России погибли 6 октября во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. На гору планировали подняться шесть человек, но в последний момент Валерий Шамало решил вернуться в лагерь из-за недомогания. Life.ru собрал все подробности трагедии и опубликовал большой материал о произошедшем. Известно, что один из погибших — Александр Душейко — повторил судьбу своего отца, который также сорвался с горы в Таджикистане.

Николай Рюмин
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