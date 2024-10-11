«Фронт Украины посыпался»: Алаудинов заявил, что Зеленского могут устранить
Алаудинов: Фронт Украины рухнул на десяти участках, Зеленского могут устранить
Украинский фронт рухнул как минимум на десяти участках. Как заявил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов, теперь западные кураторы Владимира Зеленского «вряд ли оставят его в живых».
«Он (Фронт Украины. — прим. Life.ru) посыпался уже примерно на десяти участках… Поэтому действительно, сейчас у него (Владимира Зеленского. — прим. Life.ru), насколько я понимаю, агония. Не так всё радужно, как он хотел бы. <…> вряд ли его захотят оставить в живых, так как он является свидетелем очень большого количества совершённых преступлений. Тем более преступлений, совершённых руководством западных стран», — высказался Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
Генерал также подчеркнул, что, даже по мнению ближайших союзников Зеленского, победить Россию ему не удастся, несмотря на получаемую помощь.
Ранее политолог уже предрекал, что Зеленского могут убрать через переворот или импичмент и даже убить, если он перестанет удовлетворять потребности Запада. Бывший аналитик ЦРУ также выразил сомнения в том, что Владимир Зеленский сможет физически пережить текущую политическую и военную обстановку в стране. Другой эксперт предположил, что глава киевского режима собирается бежать на Запад, чтобы создать там правительство в изгнании.
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