Украинский фронт рухнул как минимум на десяти участках. Как заявил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов, теперь западные кураторы Владимира Зеленского «вряд ли оставят его в живых».

«Он (Фронт Украины. — прим. Life.ru) посыпался уже примерно на десяти участках… Поэтому действительно, сейчас у него (Владимира Зеленского. — прим. Life.ru), насколько я понимаю, агония. Не так всё радужно, как он хотел бы. <…> вряд ли его захотят оставить в живых, так как он является свидетелем очень большого количества совершённых преступлений. Тем более преступлений, совершённых руководством западных стран», — высказался Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».