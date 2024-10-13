3 квартиры, особняк и автопарк: Life.ru узнал, чем владеет семья арестованного замдиректора АСВ

Арестованный замгендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх имеет в собственности три квартиры в Москве и особняк в Подмосковье. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, у топ-менеджера есть две квартиры в районе Волгоградского проспекта. Первая — в Кузьминках на улице Окской, её площадь составляет 95 квадратов. Здесь прописана семья Попелюха: супруга, мать и два ребёнка. Рыночная стоимость такого жилья составляет примерно 30 миллионов рублей. Вторая квартира расположена в районе метро «Пролетарская» на улице Мельникова, её площадь — 98 квадратов, а ориентировочная стоимость — 40 миллионов рублей. Сын Попелюха сейчас учится на юрфаке в МГУ и живёт в элитном ЖК «Шуваловский» на Ломоносовском проспекте в квартире площадью 90 квадратов. Также у топ-менеджера есть дача на берегу Пестовского водохранилища. Речь идёт о доме площадью 300 квадратов, стоящем на участке 30 соток.

Автопарк семейства тоже солидный. Так, на 76-летнего отца Попелюха зарегистрированы три машины: Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser и Land Rover Range Rover Sport. Его жена Ольга ездит на Mercedes-Benz GLE, также на неё были записаны семейный микроавтобус Volkswagen Multivan и маслкар Chevrolet Camaro. Сын-студент передвигается на BMW X6, на самого Попелюха зарегистрирован байк Yamaha XV19C Raider.