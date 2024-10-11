Полпред президента в УрФО Жога посетил Курганский машиностроительный завод
Артём Жога. Обложка © Telegram / zhogaartem
Во время рабочей поездки по регионам Урала представитель президента УрФО Артём Жога посетил Курганский машиностроительный завод. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
Полпред президента в УрФО Артём Жога посетил Курганский машиностроительный завод. Обложка © Telegram / zhogaartem
«Работаю сегодня в Кургане. Первым делом заехали на Курганский машиностроительный завод — единственное в России предприятие по производству боевых машин пехоты (БМП) и их модификаций», — написал он.
Чиновника ознакомили со всеми этапами производства, он пообщался с инженерами и рабочими предприятия. Представитель президента отметил, что темпы производства стремительно наращиваются, чтобы соответствовать потребностям армии России.
Напомним, Артём Жога был назначен уральским полпредом 2 октября текущего года. Он является бывшим комбатом батальона «Спарта» и отцом Героя России Владимира Жоги, который погиб в ходе СВО на Украине 5 марта 2022 года.