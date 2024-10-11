Полпред президента в УрФО Жога посетил Курганский машиностроительный завод

Во время рабочей поездки по регионам Урала представитель президента УрФО Артём Жога посетил Курганский машиностроительный завод. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Полпред президента в УрФО Артём Жога посетил Курганский машиностроительный завод. Обложка © Telegram / zhogaartem

«Работаю сегодня в Кургане. Первым делом заехали на Курганский машиностроительный завод — единственное в России предприятие по производству боевых машин пехоты (БМП) и их модификаций», — написал он.