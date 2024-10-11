Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
11 октября, 12:59

Полпред президента в УрФО Жога посетил Курганский машиностроительный завод

Артём Жога. Обложка © Telegram / zhogaartem

Артём Жога. Обложка © Telegram / zhogaartem

Во время рабочей поездки по регионам Урала представитель президента УрФО Артём Жога посетил Курганский машиностроительный завод. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Полпред президента в УрФО Артём Жога посетил Курганский машиностроительный завод. Обложка © Telegram / zhogaartem

«Работаю сегодня в Кургане. Первым делом заехали на Курганский машиностроительный заводединственное в России предприятие по производству боевых машин пехоты (БМП) и их модификаций», — написал он.

Чиновника ознакомили со всеми этапами производства, он пообщался с инженерами и рабочими предприятия. Представитель президента отметил, что темпы производства стремительно наращиваются, чтобы соответствовать потребностям армии России.

Жога предложил отправлять чиновников в отпуск в Донбасс
Жога предложил отправлять чиновников в отпуск в Донбасс

Напомним, Артём Жога был назначен уральским полпредом 2 октября текущего года. Он является бывшим комбатом батальона «Спарта» и отцом Героя России Владимира Жоги, который погиб в ходе СВО на Украине 5 марта 2022 года.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
  • Курганская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров