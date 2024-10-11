Ливан атаковал пригород Тель-Авива беспилотниками

ЦАХАЛ зафиксировала прилёт двух беспилотников в воздушное пространство Израиля. По информации армейской пресс-службы, дроны запустили со стороны Ливана.

«Аппараты были под наблюдением с момента пересечения границы со стороны Ливана. ВВС Израиля перехватили один из аппаратов», — сказано в сообщении.