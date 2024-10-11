Ливан атаковал пригород Тель-Авива беспилотниками
Из Ливана запущены два БПЛА по центру Израиля, повреждены здания
ЦАХАЛ зафиксировала прилёт двух беспилотников в воздушное пространство Израиля. По информации армейской пресс-службы, дроны запустили со стороны Ливана.
«Аппараты были под наблюдением с момента пересечения границы со стороны Ливана. ВВС Израиля перехватили один из аппаратов», — сказано в сообщении.
Беспилотник, который перехватить не удалось, повредил здание в Герцлии — одном из северных пригородов Тель-Авива. Информации и раненых нет.
Напомним, 1 октября Израиль начал военную операцию в Ливане:артиллерия и танки ЦАХАЛ нанесли удары. Целью израильской армии были названы объекты «Хезболлы», также ликвидировано руководство движения. После этого Армия обороны Израиля официально объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана. Стороны продолжают обмениваться взаимными ударами по сей день.
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