«Кто-нибудь знает?»: В Новой Зеландии пропавшая в 2021-м семья случайно встретилась с охотниками

Охотникам из Новой Зеландии удалось поговорить с девочкой, которая считается пропавшей без вести с 2021 года. Об инциденте рассказывает издание New Zeland Herald.

Том Филлипс и трое детей считаются пропавшими с декабря 2021 года. К розыскам подключились местные правоохранители и волонтеры. Предполагалось, что отец забрал детей и ушёл в лес после ссоры с женой. Мать Кэтрин заявляла, что Том хочет изолировать детей.

За любую информацию о пропавших была объявлена награда в 10 тысяч долларов. Уже в январе 2022 года Филлипс был объявлен в розыск, а всего через месяц оказался замешан в вооружённом ограблении банка. Там он ранил сотрудника супермаркета и скрылся. В июне сумма вознаграждения за информацию была поднята до 80 тысяч долларов.

Пропавшие члены семьи попали на камеру охотников, которые выжидали диких свиней. Увидев четырёх незнакомцев, молодые люди окликнули их и им ответила 11-летняя Джайда.

«Я сказал: «Это частная собственность», она ответила: «Да… ну хорошо». Затем я спросил: «Кто-нибудь знает, что вы здесь?», она сказала: «Нет, только вы, ребята», — вспоминает один из очевидцев.

После короткой беседы путники ушли своей дорогой, а охотники позвонили отцу и попросили вызвать полицию. Они отметили, что дети выглядели здоровыми, а лицо Тома покрылось седой бородой. Также при нём имелся пистолет. Спустя пару часов на всех дорогах в округе были выставлены патрульные пункты, но поиски вновь не дали результатов.