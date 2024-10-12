Дело журналистки Кеворковой* об оправдании терроризма направили в гарнизонный суд
Адвокат Ахильгов: СК завершил расследование дела журналистки Кеворковой*
Надежда Кеворкова*. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела в отношении журналистки Надежды Кеворковой*, обвиняемой в оправдании терроризма. Об этом сообщил адвокат представительницы СМИ Калой Ахильгов.
«Надежде, наконец, предъявили обвинение в окончательной редакции. Никаких сюрпризов для защиты нет: всё те же два эпизода публикаций в телеграм-канале. Один пост про талибов**, второй — перепост заметки покойного Орхана Джемаля, которую он публиковал в далёком 2010 году», — пояснил юрист в беседе с журналистами.
Защитник Кеворковой* добавил, что на следующей неделе он вместе с журналисткой ознакомится с материалами дела. По его словам, есть вероятность, что в ноябре дело поступит в военный гарнизонный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что в мае суд Москвы арестовал Надежду Кеворкову* по уголовному делу об оправдании терроризма. При этом журналистка свою вину не признаёт. Известно, что она публиковала в телеграм-канале информацию, которая содержит признаки оправдания деятельности участников движения «Талибан»**. Она также публиковала посты, оправдывающие нападение бандгруппы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году. Позднее Кеворкову* признали террористкой и экстремисткой.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Деятельность организации запрещена ООН.