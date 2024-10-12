Дело журналистки Кеворковой* об оправдании терроризма направили в гарнизонный суд

Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела в отношении журналистки Надежды Кеворковой*, обвиняемой в оправдании терроризма. Об этом сообщил адвокат представительницы СМИ Калой Ахильгов.

«Надежде, наконец, предъявили обвинение в окончательной редакции. Никаких сюрпризов для защиты нет: всё те же два эпизода публикаций в телеграм-канале. Один пост про талибов**, второй — перепост заметки покойного Орхана Джемаля, которую он публиковал в далёком 2010 году», — пояснил юрист в беседе с журналистами.

Защитник Кеворковой* добавил, что на следующей неделе он вместе с журналисткой ознакомится с материалами дела. По его словам, есть вероятность, что в ноябре дело поступит в военный гарнизонный суд для рассмотрения по существу.