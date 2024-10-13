Известный немецкий неонацист полез на любимую гору Гитлера, но упал и разбился
Известный в Баварии 37-летний неонацист разбился во время восхождения на гору Унтерсберг, сообщило издание Daily Mail. 37-летний Андреас скончался во время подъёма в составе международной группы из 30 человек. По информации журналистов, он был одной из ключевых фигур в баварской региональной неонацистской партии «Третий путь».
«Когда группа туристов начала спускаться с вершины, называемой Штерхаус, Андреас М. поскользнулся на мокром корне и споткнулся, полетев 200 футов по частично вертикальной каменистой местности вниз к Донгус-Мартерлю, где и остался лежать на тропе, получив смертельные ранения», — рассказали в издании.
Уточняется, что высота горы Унтерсберг составляет 1972 метра. Она считалась любимой горой Адольфа Гитлера. Диктатор имел резиденцию в долине Берхтесгадена в Баварских Альпах, из окон которой открывался вид на склоны.
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