Известный немецкий неонацист полез на любимую гору Гитлера, но упал и разбился

Известный в Баварии 37-летний неонацист разбился во время восхождения на гору Унтерсберг, сообщило издание Daily Mail. 37-летний Андреас скончался во время подъёма в составе международной группы из 30 человек. По информации журналистов, он был одной из ключевых фигур в баварской региональной неонацистской партии «Третий путь».

«Когда группа туристов начала спускаться с вершины, называемой Штерхаус, Андреас М. поскользнулся на мокром корне и споткнулся, полетев 200 футов по частично вертикальной каменистой местности вниз к Донгус-Мартерлю, где и остался лежать на тропе, получив смертельные ранения», — рассказали в издании.