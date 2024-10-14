Восстание в США после «Хелена»: Жители Северной Каролины начали охоту на спасателей

Сотрудники Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) не смогли завершить работы по ликвидации последствий урагана «Хелен» в некоторых районах Северной Каролины из-за вооружённого ополчения. Жители штата объявили на членов FEMA настоящую охоту, утверждает Washington Post со ссылкой на сообщение представителя Лесной службы США ведомствам.

В документе говорится, что нацгвардейцами были замечены два грузовика с ополченцами, которые выискивали на разрушенных улицах спасателей. Последние в целях самосохранения свернули операцию по расчистке дорог от упавших деревьев, доставке гумпомощи и поиску выживших, а после — эвакуировались в безопасную зону.