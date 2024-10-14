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14 октября, 03:59

Восстание в США после «Хелена»: Жители Северной Каролины начали охоту на спасателей

WP: Ополченцы сорвали работу американских спасателей в Северной Каролине

Сотрудники Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) не смогли завершить работы по ликвидации последствий урагана «Хелен» в некоторых районах Северной Каролины из-за вооружённого ополчения. Жители штата объявили на членов FEMA настоящую охоту, утверждает Washington Post со ссылкой на сообщение представителя Лесной службы США ведомствам.

В документе говорится, что нацгвардейцами были замечены два грузовика с ополченцами, которые выискивали на разрушенных улицах спасателей. Последние в целях самосохранения свернули операцию по расчистке дорог от упавших деревьев, доставке гумпомощи и поиску выживших, а после — эвакуировались в безопасную зону.

По данным WP, всему виной слухи о теории заговора, которые распространились в Сети после разрушительного шествия стихии. Они гласят, якобы власти США хотят скрыть последствия урагана и закопать тела погибших под обломками бульдозерами. Несмотря на опровержения со стороны чиновников, в штате сформировались группы ополченцев, что начали преследовать федеральных служащих.

Американские военные борются с последствиями урагана «Хелен» с помощью ИИ
Американские военные борются с последствиями урагана «Хелен» с помощью ИИ

Ураган «Хелен» обрушился на юго-восток США 26 сентября, затронув территорию шести штатов. Жертвами стихии стали свыше 200 американцев, разрушены сотни домов. При этом администрация Джо Байдена фактически бросила пострадавших на произвол судьбы.

Обложка ©

X / FEMA

Илья Пушкарев
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