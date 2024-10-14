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14 октября, 04:38

МЧС: С начала года в России сгорело более 2,6 тысячи дачных строений

С начала года в России сгорело более 2,6 тысячи дачных строений. По данным МЧС, с января произошло почти 4,6 тысячи пожаров в садовых обществах, связанных с нарушением правил пожарной безопасности при использовании печей и обращении с открытым огнём.

«Из-за перехода природных пожаров уничтожена сотня дачных домов», — рассказал глава ведомства Александр Куренков.

Для предотвращения возгораний в холодный период спасатели рекомендуют отключать газовое оборудование, автоматы и электрические приборы. Важно также убрать сухую растительность на участке и все горючие материалы между строениями, и уже после этого оставлять дачу зимовать.

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Опасность пожаров преследует не только на дачном участке, но и в городской жизни. Важно следить за состояниями электросамокатов, которые могут загореться после падения, зажигалок, вспыхивающих в карманах, а также смартфонов, дымящихся прямо в руках.

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Life.ru

Артём Гапоненко
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