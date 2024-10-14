МЧС: С начала года в России сгорело более 2,6 тысячи дачных строений

С начала года в России сгорело более 2,6 тысячи дачных строений. По данным МЧС, с января произошло почти 4,6 тысячи пожаров в садовых обществах, связанных с нарушением правил пожарной безопасности при использовании печей и обращении с открытым огнём.

«Из-за перехода природных пожаров уничтожена сотня дачных домов», — рассказал глава ведомства Александр Куренков.

Для предотвращения возгораний в холодный период спасатели рекомендуют отключать газовое оборудование, автоматы и электрические приборы. Важно также убрать сухую растительность на участке и все горючие материалы между строениями, и уже после этого оставлять дачу зимовать.