На Украине обрушились на Зеленского за исполнение убийственного приказа Запада
Азаров: Зеленский беспрекословно выполняет команды Запада по мобилизации
Владимир Зеленский покорно исполняет волю Запада по мобилизации украинцев, невзирая на колоссальные потери ВСУ. У украинских мужчин нет шансов избежать отправки на фронт, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своём телеграм-канале.
По словам Азарова, Зеленскому нет дела до положения на фронте, количества раненых, убитых и пропавших без вести, поскольку он лишь выполняет мобилизационные задачи Запада.
«Ему поставлена задача подготовить такое-то количество бригад. Для этого надо мобилизовать 300-400 тыс. человек. И он это выполняет совершенно спокойно», — написал бывший украинский премьер.
Главарь киевского режима подписал закон о мобилизации, который лишает всё мужское население страны возможности избежать отправки на поле боя. Так, если ТЦК вручает повестку, то украинец волен выбирать лишь между тюрьмой и фронтом, отметил Азаров. Он добавил, что, несмотря на все проблемы, Украина всё ещё не исчерпала до конца мобилизационный ресурс.
«Вместе с тем, резерв ещё достаточный, даже если считать, что у них осталось порядка 20 млн человек в стране. Это всё равно огромный ресурс», — заключил он.
Качество самой армии Незалежной катастрофически падает, поскольку Киев не успевает подготавливать новых солдат. Впрочем, Банковую это волнует мало, поскольку ТЦК загребают практически всех. Ранее в плену у ВС РФ оказался украинец, которого мобилизовали, несмотря на то, что у него на правой руке осталось всего два пальца, из-за чего он даже на курок нажать не в состоянии. Некоторые солдаты даже заявляют о своей готовности повернуть оружие в сторону Киева, устроив огромный бунт.
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