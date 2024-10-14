Владимир Зеленский покорно исполняет волю Запада по мобилизации украинцев, невзирая на колоссальные потери ВСУ. У украинских мужчин нет шансов избежать отправки на фронт, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своём телеграм-канале.

По словам Азарова, Зеленскому нет дела до положения на фронте, количества раненых, убитых и пропавших без вести, поскольку он лишь выполняет мобилизационные задачи Запада.

«Ему поставлена задача подготовить такое-то количество бригад. Для этого надо мобилизовать 300-400 тыс. человек. И он это выполняет совершенно спокойно», — написал бывший украинский премьер.

Главарь киевского режима подписал закон о мобилизации, который лишает всё мужское население страны возможности избежать отправки на поле боя. Так, если ТЦК вручает повестку, то украинец волен выбирать лишь между тюрьмой и фронтом, отметил Азаров. Он добавил, что, несмотря на все проблемы, Украина всё ещё не исчерпала до конца мобилизационный ресурс.