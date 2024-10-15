Песков: Россия не вмешивается во внутреннюю политику Грузии, в отличие от Запада

Западные страны хотят повлиять на ход выборов в Грузии, Россия же не собирается вмешиваться во внутреннюю политику другого государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается выборов, то это не наше дело. Мы видим ничем не прикрытые попытки западных стран оказывать нажим на действующие власти Грузии и оказывать прямое, незавуалированное влияние на ход избирательной кампании. Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Грузии и не собираемся этого делать», — сказал представитель Кремля.