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15 октября, 10:03

Песков: Россия не вмешивается во внутреннюю политику Грузии, в отличие от Запада

Западные страны хотят повлиять на ход выборов в Грузии, Россия же не собирается вмешиваться во внутреннюю политику другого государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается выборов, то это не наше дело. Мы видим ничем не прикрытые попытки западных стран оказывать нажим на действующие власти Грузии и оказывать прямое, незавуалированное влияние на ход избирательной кампании. Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Грузии и не собираемся этого делать», — сказал представитель Кремля.

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Ранее стало известно, что государственный департамент США намерен задействовать Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) для вмешательства в парламентские выборы в Грузии. Вот только премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе не поверил предупреждению Службы внешней разведки (СВР) России. Однако член парламентского большинства Гиви Миканадзе заявил, что санкции США в отношении грузинских политиков перед парламентскими выборами являются вмешательством в избирательный процесс.

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Life.ru

Александр Юнашев
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