В Индии пара обманула пенсионеров на сотни миллионов с помощью «машины времени»
В Индии разыскивают супругов из штата Уттар-Прадеш, которые обманули сотни пенсионеров на 350 мл рупий (400 миллионов рублей). Пара обещала вернуть пожилым людям вернуть молодость с помощью «израильской машины времени», но в итоге прикарманила деньги и сбежала из страны. Об этом рассказывает NDTV.
Раджив Кумар Дубей и Рашми владели медицинским центром Revival World в городе Канпур, где якобы находилась «машина времени», способная превратить 60-летнего человека в 25-летнего.
Супруги утверждали, что люди стареют из-за загрязнённого воздуха, а с помощью «кислородной терапии» можно вернуть молодость. За 10 сеансов они просили 6 тысяч рупий (6,9 тысячи рублей), а за комплексное омоложение в течение 3 лет — 90 тысяч рупий (103 тысячи рублей).
В полицию обратилась недовольная клиентка, которая потратила на услуги более миллиона и не получила никакого результата. Всего мошенники обманули сотни человек на сумму более 350 миллионов рупий. Полиция пытается найти и задержать Дубеев, но пока безрезультатно. Скорее всего, супруги сбежали из страны.
А в России омоложение своим клиентам обещает целитель, маг и чародей Сергей Коновалов. На забитых до отказа «творческих встречах» кумир пенсионеров учит адептов своего движения «совершать прыжки сознания», «впитывать энергию сферы», то есть Бога, и дышать на воду. В РПЦ уже призвали устроить для «магов» вроде Кашпировского и Коновалова тест на подтверждение «чудес».