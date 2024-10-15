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15 октября, 12:20

Марк Рютте оценил шансы нового штаба НАТО изменить расклад сил на Украине

Марк Рютте: Новому командованию НАТО под силу изменить расклад сил на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что новое командование альянса решительно повлияет на ситуацию на поле боя, изменив ход конфликта в пользу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе блока.

«Выступая перед военными, генсек отметил важность их работы по подготовке деятельности для 700 офицеров НАТО, которые будут размещены в Висбадене и в логистических центрах на восточном фланге альянса», — сказано в сообщении.

Рютте также заявил, что новый командный состав сумеет внести изменения в расклад сил на Украине, а также укрепит безопасность НАТО.

База Североатлантического альянса расположится в Германии, в городе Висбаден, и примет на себя функции, которые выполняет США. Центр получит название Командование НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины (NSATU).

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Видимо, новая стратегия альянса заключается в том, чтобы привести блок к войне с Россией, над чем сейчас активно работает Марк Рютте. К примеру, недавно в Европе начали ядерные учения НАТО «Стойкий полдень». На фоне нагнетания обстановки в европейских странах появляются желающие поскорее сбежать из Североатлантического альянса, пока он не устроил войну, цель которой заключается лишь в «абсолютной безопасности» от всего и всех.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Владимир Озеров
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