Марк Рютте оценил шансы нового штаба НАТО изменить расклад сил на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что новое командование альянса решительно повлияет на ситуацию на поле боя, изменив ход конфликта в пользу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе блока.

«Выступая перед военными, генсек отметил важность их работы по подготовке деятельности для 700 офицеров НАТО, которые будут размещены в Висбадене и в логистических центрах на восточном фланге альянса», — сказано в сообщении.

Рютте также заявил, что новый командный состав сумеет внести изменения в расклад сил на Украине, а также укрепит безопасность НАТО.