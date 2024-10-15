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15 октября, 13:30

Голкипер «Зенита» признался, что готов жить на 30 тысяч рублей в месяц

Футболист Латышонок: Для комфортной жизни мне достаточно 30 тысяч рублей в месяц

Евгений Латышонок. Фото © Telegram / ФК «Зенит»

Евгений Латышонок. Фото © Telegram / ФК «Зенит»

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Евгений Латышонок поразил заявлением, что для комфортной жизни в Санкт-Петербурге ему достаточно всего 30 000 рублей в месяц.

«Если бы жил один, лично мне вообще ничего не надо было бы. Питание – на базе. Когда нет жены, поел там перед тренировкой, взял оттуда же еду на вечер. Понятно, что есть коммуналка, отправляю деньги матери и крёстной. Ну, то есть тысяч 30 мне достаточно будет. Да даже меньше» — поделился футболист с корреспондентом «Советского спорта».

При этом Латышонок рассказал, что после переезда в Петербург его поразили высокие цены на съёмное жильё. Напомним, летом вратарь перешёл из калининградской «Балтики» в «Зенит». Он поделился, что в Калининграде снимал квартиру за 28 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге был вынужден рассматривать «ушатанные» варианты за 70 тысяч рублей.

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А ранее экс-футболист Юрий Жирков поделился, что в месяц тратит больше миллиона рублей. Оказалось, что Жирков — большой поклонник антиквариата. Раз в месяц он пополняет коллекцию, тратя на увлечение 150 тысяч рублей, и это помимо трат на детей и продукты. Кроме того, у Жиркова четыре машины — недавно он купил новую и сразу же попал в ДТП. Ремонтировать иномарку пришлось целых полгода.

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Алена Пенчугина
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