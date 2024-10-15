Голкипер «Зенита» признался, что готов жить на 30 тысяч рублей в месяц

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Евгений Латышонок поразил заявлением, что для комфортной жизни в Санкт-Петербурге ему достаточно всего 30 000 рублей в месяц.

«Если бы жил один, лично мне вообще ничего не надо было бы. Питание – на базе. Когда нет жены, поел там перед тренировкой, взял оттуда же еду на вечер. Понятно, что есть коммуналка, отправляю деньги матери и крёстной. Ну, то есть тысяч 30 мне достаточно будет. Да даже меньше» — поделился футболист с корреспондентом «Советского спорта».

При этом Латышонок рассказал, что после переезда в Петербург его поразили высокие цены на съёмное жильё. Напомним, летом вратарь перешёл из калининградской «Балтики» в «Зенит». Он поделился, что в Калининграде снимал квартиру за 28 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге был вынужден рассматривать «ушатанные» варианты за 70 тысяч рублей.