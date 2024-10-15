Суд Москвы оставил экс-мэра Сочи Копайгородского под стражей

Столичный городской суд оставил без изменений решение о содержании под стражей бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд оставил постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича — без изменения, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения», — говорится в публикации.