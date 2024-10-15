Суд Москвы оставил экс-мэра Сочи Копайгородского под стражей
Столичный городской суд оставил без изменений решение о содержании под стражей бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
«Московский городской суд оставил постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича — без изменения, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения», — говорится в публикации.
Напомним, что Алексей Копайгородский пришёл на должность мэра Сочи в сентябре 2019 года и отправился в отставку в мае 2024-го. Сообщалось, что он переходит на новое место работы. 12 сентября стало известно, что экс-чиновник отправился добровольцем в зоне проведения спецоперации, а 25 сентября появились сообщения о его задержании.
ТАСС / Суды общей юрисдикции