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15 октября, 12:56

Суд Москвы оставил экс-мэра Сочи Копайгородского под стражей

Столичный городской суд оставил без изменений решение о содержании под стражей бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Московский городской суд оставил постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича — без изменения, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения», — говорится в публикации.

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Напомним, что Алексей Копайгородский пришёл на должность мэра Сочи в сентябре 2019 года и отправился в отставку в мае 2024-го. Сообщалось, что он переходит на новое место работы. 12 сентября стало известно, что экс-чиновник отправился добровольцем в зоне проведения спецоперации, а 25 сентября появились сообщения о его задержании.

Обложка ©

ТАСС / Суды общей юрисдикции

Юрий Лысенко
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