«Похороненный» на Западе командир спецназа «Аль-Кудс» появился на публике

Командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элита иранских ВС) генерал-майор Исмаил Каани утром поучаствовал в церемонии возвращения на родину тела погибшего в Ливане сослуживца Аббаса Нилфорушана. Об этом сообщило агентство IRNA .

Авторы рассказали, что мероприятие прошло Тегеране в аэропорту Мехрабад. На церемонии также были коллеги и члены семьи погибшего.