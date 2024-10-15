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15 октября, 15:03

«Похороненный» на Западе командир спецназа «Аль-Кудс» появился на публике

Командир спецназа КСИР Каани появился на публике после сообщений о своей смерти

Исмаил Каан на сегодняшней церемонии. Фото © Telegram / IRIB NEWS AGENCY

Исмаил Каан на сегодняшней церемонии. Фото © Telegram / IRIB NEWS AGENCY

Командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элита иранских ВС) генерал-майор Исмаил Каани утром поучаствовал в церемонии возвращения на родину тела погибшего в Ливане сослуживца Аббаса Нилфорушана. Об этом сообщило агентство IRNA.

Авторы рассказали, что мероприятие прошло Тегеране в аэропорту Мехрабад. На церемонии также были коллеги и члены семьи погибшего.

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Ранее агентство Reuters сообщило, что преемник убитого генерала Сулеймани Исмаил Каани не выходит на связь с момента гибели бывшего лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Командир спецназа «Аль-Кудс» был с главой палестинского движения в момент удара, из-за чего на Западе поспешили объявить мёртвым и его. При этом в КСИР заявляли, что с ним всё в порядке.

Владимир Озеров
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