«Похороненный» на Западе командир спецназа «Аль-Кудс» появился на публике
Командир спецназа КСИР Каани появился на публике после сообщений о своей смерти
Исмаил Каан на сегодняшней церемонии. Фото © Telegram / IRIB NEWS AGENCY
Командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элита иранских ВС) генерал-майор Исмаил Каани утром поучаствовал в церемонии возвращения на родину тела погибшего в Ливане сослуживца Аббаса Нилфорушана. Об этом сообщило агентство IRNA.
Авторы рассказали, что мероприятие прошло Тегеране в аэропорту Мехрабад. На церемонии также были коллеги и члены семьи погибшего.
Ранее агентство Reuters сообщило, что преемник убитого генерала Сулеймани Исмаил Каани не выходит на связь с момента гибели бывшего лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Командир спецназа «Аль-Кудс» был с главой палестинского движения в момент удара, из-за чего на Западе поспешили объявить мёртвым и его. При этом в КСИР заявляли, что с ним всё в порядке.