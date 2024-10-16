Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
16 октября, 00:28

Премьер Украины Шмыгаль не совершит запланированный визит в Швейцарию

Поездка украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля в Швейцарию, намеченная на 16 октября, не состоится. Об отмене официального визита главы кабмина Незалежной со ссылкой на МИД конфедерации сообщило агентство Keystone-ATS.

В министерстве не назвали точных причин срыва поездки политика. Уточняется лишь, что визиту помешали некие форс-мажорные обстоятельства. Ожидалось, что Шмыгаль примет участие в конференции по противоминной деятельности UMAC2024, которая состоится 17-18 октября в Лозанне. Кто теперь будет представлять Украину на встрече, ни в Киеве, ни в Берне не сообщили.

Подоляк обиделся на Запад за нежелание вступать в прямой конфликт с Россией
Подоляк обиделся на Запад за нежелание вступать в прямой конфликт с Россией

А тем временем в Рио-де-Жанейро завершается подготовка к встрече лидеров государств – членов «Большой двадцатки». Владимир Путин ещё не принял решения об участии в саммите, хоть организаторы и сообщили о желании видеть его среди гостей. Пользуясь случаем, Киев призвал власти Бразилии арестовать президента РФ в случае его прибытия.

Обложка ©

Telegram / Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • швейцария
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров