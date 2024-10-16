Премьер Украины Шмыгаль не совершит запланированный визит в Швейцарию
Поездка украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля в Швейцарию, намеченная на 16 октября, не состоится. Об отмене официального визита главы кабмина Незалежной со ссылкой на МИД конфедерации сообщило агентство Keystone-ATS.
В министерстве не назвали точных причин срыва поездки политика. Уточняется лишь, что визиту помешали некие форс-мажорные обстоятельства. Ожидалось, что Шмыгаль примет участие в конференции по противоминной деятельности UMAC2024, которая состоится 17-18 октября в Лозанне. Кто теперь будет представлять Украину на встрече, ни в Киеве, ни в Берне не сообщили.
А тем временем в Рио-де-Жанейро завершается подготовка к встрече лидеров государств – членов «Большой двадцатки». Владимир Путин ещё не принял решения об участии в саммите, хоть организаторы и сообщили о желании видеть его среди гостей. Пользуясь случаем, Киев призвал власти Бразилии арестовать президента РФ в случае его прибытия.
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