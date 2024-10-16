Премьер Украины Шмыгаль не совершит запланированный визит в Швейцарию

Поездка украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля в Швейцарию, намеченная на 16 октября, не состоится. Об отмене официального визита главы кабмина Незалежной со ссылкой на МИД конфедерации сообщило агентство Keystone-ATS.

В министерстве не назвали точных причин срыва поездки политика. Уточняется лишь, что визиту помешали некие форс-мажорные обстоятельства. Ожидалось, что Шмыгаль примет участие в конференции по противоминной деятельности UMAC2024, которая состоится 17-18 октября в Лозанне. Кто теперь будет представлять Украину на встрече, ни в Киеве, ни в Берне не сообщили.