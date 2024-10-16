Прокурор запросил 8 лет колонии экс-главному наркологу РФ Брюну за мошенничество

Прокурор запросил для бывшего главного внештатного нарколога-психиатра Минздрава России Евгения Брюна восемь лет колонии. Экс-врач проходит по делу о мошенничестве.

«Прошу признать Брюна виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы», — сказал представитель государственного обвинения в ходе заседания Кузьминского районного суда столицы.