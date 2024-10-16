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16 октября, 09:08

Прокурор запросил 8 лет колонии экс-главному наркологу РФ Брюну за мошенничество

Евгений Брюн. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Кузьминского суда

Евгений Брюн. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Кузьминского суда

Прокурор запросил для бывшего главного внештатного нарколога-психиатра Минздрава России Евгения Брюна восемь лет колонии. Экс-врач проходит по делу о мошенничестве.

«Прошу признать Брюна виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы», — сказал представитель государственного обвинения в ходе заседания Кузьминского районного суда столицы.

Также прокурор просит оштрафовать Брюна на 1 миллиона рублей и лишить его права занимать государственные должности в течение четырёх лет.

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Напомним, 19 августа стало известно, что психиатра-нарколога Евгения Брюна подозревают в организации закупки государственными учреждениями тестов и реагентов для определения наркотической зависимости по завышенным ценам. Уточнялось, что для этого он с сообщниками якобы использовал сеть аффилированных компаний. Позднее Брюну было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Суд отправил его под домашний арест.

Никита Никонов
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