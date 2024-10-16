Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
16 октября, 11:39

Ключевая ставка до конца года может достигнуть 21%, считает глава ВТБ

Костин: Банк России до конца 2024 года может поднять ключевую ставку до 21%

Банк России до конца текущего года может поднять ключевую ставку до 21%. Таким мнением поделился глава ВТБ Андрей Костин.

«Я думаю, что в этом году ставка будет повышаться. Я не знаю, на этом заседании или на следующем, но она может достигнуть уровня в 21%. Она до конца года такая продержится», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Также Костин прогнозирует жёсткую денежно-кредитную политику в первой половине 2025 года.

Напомним, 13 сентября Центробанк в очередной раз увеличил ставку, теперь до 19%. По словам президента России Владимира Путина, таким повышением власти «охлаждают» экономику. При этом регулятор допустил, что в текущем октябре ставка может быть вновь увеличена, что связано с инфляционными рисками.

В ЦБ допустили очередное повышение ключевой ставки на ближайшем заседании
В ЦБ допустили очередное повышение ключевой ставки на ближайшем заседании
Обложка ©

Life.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Центробанк
  • Новости экономики
  • Андрей Костин
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров