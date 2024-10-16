Ключевая ставка до конца года может достигнуть 21%, считает глава ВТБ
Костин: Банк России до конца 2024 года может поднять ключевую ставку до 21%
Банк России до конца текущего года может поднять ключевую ставку до 21%. Таким мнением поделился глава ВТБ Андрей Костин.
«Я думаю, что в этом году ставка будет повышаться. Я не знаю, на этом заседании или на следующем, но она может достигнуть уровня в 21%. Она до конца года такая продержится», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
Также Костин прогнозирует жёсткую денежно-кредитную политику в первой половине 2025 года.
Напомним, 13 сентября Центробанк в очередной раз увеличил ставку, теперь до 19%. По словам президента России Владимира Путина, таким повышением власти «охлаждают» экономику. При этом регулятор допустил, что в текущем октябре ставка может быть вновь увеличена, что связано с инфляционными рисками.
Life.ru