Выживший мог перенести микроинфаркты и интоксикацию во время дрейфа в море с мертвецами

Россиянин Михаил Пичугин, который 67 дней дрейфовал в Охотском море, мог испытывать серьёзные проблемы с сердцем и почками. Об этом рассказал врач-невролог Павел Хорошев, комментируя историю спасения путешественника.

Как заметил медик, у мужчины не было возможности в достаточном количестве пить пресную воду, вследствие чего могла возникнуть интоксикация организма. А из-за употребления солёной воды могли пострадать почки, подчеркнул собеседник Инфо24. Тем не менее, врач не сомневается, что Пичугин сможет восстановиться.