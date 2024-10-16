Выживший мог перенести микроинфаркты и интоксикацию во время дрейфа в море с мертвецами
Врач Хорошев: Спасённый в Охотском море россиянин мог перенести микроинфаркты
Михаил Пичугин. Обложка © Life.ru
Россиянин Михаил Пичугин, который 67 дней дрейфовал в Охотском море, мог испытывать серьёзные проблемы с сердцем и почками. Об этом рассказал врач-невролог Павел Хорошев, комментируя историю спасения путешественника.
Как заметил медик, у мужчины не было возможности в достаточном количестве пить пресную воду, вследствие чего могла возникнуть интоксикация организма. А из-за употребления солёной воды могли пострадать почки, подчеркнул собеседник Инфо24. Тем не менее, врач не сомневается, что Пичугин сможет восстановиться.
«Интоксикация организма, естественно, была сильная за счёт того, что не было воды. Наверняка были какие-то микроинфаркты за счёт того, что вязкость крови была резко повышена. Снабжение тканей было очень скверным», — предположил невролог.
Напомним, в начале августа два брата отправились на катамаране в Охотское море, один из них взял в путешествие сына. Через несколько дней связь с туристами пропала, поисковые работы не дали результатов. 15 октября лодка была обнаружена рыбаками у села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае, что почти в тысяче километров от пункта прибытия. Выжил лишь Михаил Пичугин, который дрейфовал на катамаране 67 дней, он сохранил тела брата и племянника. Уже в больнице мужчина назвал вещь, которая спасла его во время 2 месяцев дрейфа в море с мертвецами.