«Шансов не было»: Как горох и спальник 2 месяца отгоняли смерть от морехода в лодке с мертвецами

Спасение россиянина Михаила Пичугина, который 67 дней дрейфовал в Охотском море с телами погибшего брата и племянника, посчитал настоящим чудом председатель высшего совета Российского союза спасателей Евгений Чёрный. По его мнению, у туриста не было никаких шансов.

«Насколько малы шансы — их и так не было. Каким чудом ему это удалось, известно только ему. Питаясь только горохом и дождевой водой, сложно поддерживать организм, который истощён физически», — заявил собеседник РИА «ФедералПресс».

Кроме того, он восхитился характером Пичугина, которому пришлось дрейфовать в открытом море в одной лодке с мертвецами, постоянно испытывая холод и голод. Чёрный подчеркнул, что мужчина находился в состоянии безысходности и могу умереть в любое время, если не от обезвоживания, то в результате шторма.