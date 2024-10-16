«Шансов не было»: Как горох и спальник 2 месяца отгоняли смерть от морехода в лодке с мертвецами
Спасатель Чёрный: У дрейфовавшего в Охотском море мужчины не было шансов выжить
Михаил Пичугин. Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура
Спасение россиянина Михаила Пичугина, который 67 дней дрейфовал в Охотском море с телами погибшего брата и племянника, посчитал настоящим чудом председатель высшего совета Российского союза спасателей Евгений Чёрный. По его мнению, у туриста не было никаких шансов.
«Насколько малы шансы — их и так не было. Каким чудом ему это удалось, известно только ему. Питаясь только горохом и дождевой водой, сложно поддерживать организм, который истощён физически», — заявил собеседник РИА «ФедералПресс».
Кроме того, он восхитился характером Пичугина, которому пришлось дрейфовать в открытом море в одной лодке с мертвецами, постоянно испытывая холод и голод. Чёрный подчеркнул, что мужчина находился в состоянии безысходности и могу умереть в любое время, если не от обезвоживания, то в результате шторма.
Спасатель также обратил внимание, что шансов найти Пичугина раньше просто не было из-за огромной площади акватории. Он напомнил, что поисками россиянина занимались экстренные службы нескольких субъектов.
Напомним, в начале августа два брата отправились на катамаране в Охотское море, один из них взял в путешествие сына. Через несколько дней связь с туристами пропала, поисковые работы не дали результатов. 15 октября лодка была обнаружена рыбаками у села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае, что почти в тысяче километров от пункта прибытия. Выжил лишь Михаил Пичугин, который дрейфовал на катамаране 67 дней, он сохранил тела брата и племянника. Уже в больнице мужчина назвал вещь, которая спасла его во время двух месяцев дрейфа в море с мертвецами.