Команда Харрис срывала интервью Fox News, заявил журналист

Сотрудники предвыборного штаба кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис пытались прервать интервью, подавая знаки, что пора завершать беседу. Об этом рассказал журналист телеканала Fox News Бретт Байер, который провел беседу с политиком.

«Я говорю о четырёх людях, которые размахивали руками, будто нужно прекращать... Я был вынужден отказаться от беседы», — приводит слова Байера издание New York Post.

Он также рассказал, что ранее обговорённые полчаса беседы перед встречей по прихоти команды Харрис сократились до 20 минут. Тактику штаба Харрис журналист сравнил с футбольной командой, которая «тормозит бьющего» перед важной попыткой забить гол. При этом сама вице-президент не особо вдавалась в суть заданных вопросов, куда важнее ей было продвинуть собственные тезисы, подытожил Байер.

Команда Трампа, узнав о провальном интервью главной соперницы в предвыборной гонки, усомнилась в компетентности Харрис. Если рядовое мероприятие вызывает у вице-президента столько трудностей, сложно представить, как она будет справляться с давлением в Белом доме, заявили представители кандидата от Республиканской партии.