Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
17 октября, 05:59

Команда Харрис срывала интервью Fox News, заявил журналист

Журналист Байер: Команда Харрис требовала преждевременно закончить интервью

Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Сотрудники предвыборного штаба кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис пытались прервать интервью, подавая знаки, что пора завершать беседу. Об этом рассказал журналист телеканала Fox News Бретт Байер, который провел беседу с политиком.

«Я говорю о четырёх людях, которые размахивали руками, будто нужно прекращать... Я был вынужден отказаться от беседы»,приводит слова Байера издание New York Post.

Он также рассказал, что ранее обговорённые полчаса беседы перед встречей по прихоти команды Харрис сократились до 20 минут. Тактику штаба Харрис журналист сравнил с футбольной командой, которая «тормозит бьющего» перед важной попыткой забить гол. При этом сама вице-президент не особо вдавалась в суть заданных вопросов, куда важнее ей было продвинуть собственные тезисы, подытожил Байер.

Команда Трампа, узнав о провальном интервью главной соперницы в предвыборной гонки, усомнилась в компетентности Харрис. Если рядовое мероприятие вызывает у вице-президента столько трудностей, сложно представить, как она будет справляться с давлением в Белом доме, заявили представители кандидата от Республиканской партии.

«Интервью Камалы Харрис с Бреттом Байером было катастрофой. Камала злилась, защищалась и отрекалась от ответственности за проблемы, с которыми сталкиваются американцы», — написала в соцсети Х пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

«Страна отправится к чертям»: Победа Харрис на выборах уничтожит США, считает Трамп
«Страна отправится к чертям»: Победа Харрис на выборах уничтожит США, считает Трамп

Напомним, в США ведётся гонка в преддверии выборов, назначенных на 5 ноября. Согласно социальным опросам, преимущество было на стороне кандидатки от Демократической партии — Камалы Харрис. Однако после того, как на Трампа 15 сентября совершили попытку покушения, его шансы на победу в выборах выросли до 50%.

Мария Любицкая
  • Новости
  • США
  • Выборы в США
  • Камала Харрис
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров