Команда Харрис срывала интервью Fox News, заявил журналист
Журналист Байер: Команда Харрис требовала преждевременно закончить интервью
Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Сотрудники предвыборного штаба кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис пытались прервать интервью, подавая знаки, что пора завершать беседу. Об этом рассказал журналист телеканала Fox News Бретт Байер, который провел беседу с политиком.
«Я говорю о четырёх людях, которые размахивали руками, будто нужно прекращать... Я был вынужден отказаться от беседы», — приводит слова Байера издание New York Post.
Он также рассказал, что ранее обговорённые полчаса беседы перед встречей по прихоти команды Харрис сократились до 20 минут. Тактику штаба Харрис журналист сравнил с футбольной командой, которая «тормозит бьющего» перед важной попыткой забить гол. При этом сама вице-президент не особо вдавалась в суть заданных вопросов, куда важнее ей было продвинуть собственные тезисы, подытожил Байер.
Команда Трампа, узнав о провальном интервью главной соперницы в предвыборной гонки, усомнилась в компетентности Харрис. Если рядовое мероприятие вызывает у вице-президента столько трудностей, сложно представить, как она будет справляться с давлением в Белом доме, заявили представители кандидата от Республиканской партии.
«Интервью Камалы Харрис с Бреттом Байером было катастрофой. Камала злилась, защищалась и отрекалась от ответственности за проблемы, с которыми сталкиваются американцы», — написала в соцсети Х пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт.
Напомним, в США ведётся гонка в преддверии выборов, назначенных на 5 ноября. Согласно социальным опросам, преимущество было на стороне кандидатки от Демократической партии — Камалы Харрис. Однако после того, как на Трампа 15 сентября совершили попытку покушения, его шансы на победу в выборах выросли до 50%.