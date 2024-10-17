Режиссёр Геворкян назвал причину обрушения платформы на съёмках «Василия Тёркина»

Режиссёр Карен Геворкян назвал причину обрушения платформы на съёмках своего нового фильма «Василий Тёркин». Он уверен, что всему виной — физический резонанс. Чтобы это доказать, кинодеятель обратился к экспертам-физикам, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, из 15 пострадавших во время ЧП в больнице остаются двое: женщина с переломом коленной чашечки и девушка с ушибом ребра. Автор картины «Василий Тёркин», на съёмках которой это произошло, рассказал подробности.

По словам режиссёра Геворкяна, деревянную платформу площадью 150 квадратов ранее использовали военные, она была надёжной. В момент съёмки на ней находилось одновременно 300 человек массовки, которые по сценарию все сильно топали ногами и стучали руками по корпусу вагона. Режиссёр считает, что это вызвало резонанс и поэтому часть платформы упала плашмя — кусок 6х3 м.

«Ключевую роль сыграл тот фактор, который мы не могли предусмотреть», — заявил Геворкян.

Чтобы подтвердить свою теорию, режиссёр намерен привлечь экспертов-физиков из петербургских институтов.