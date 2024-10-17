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17 октября, 11:05

В участника СВО, убитого в Подмосковье, выпустили девять пуль

Место убийства российского офицера в подмосковной деревне Меленки. Фото © ГСУ СК России по Московской области

Место убийства российского офицера в подмосковной деревне Меленки. Фото © ГСУ СК России по Московской области

Убийца участника спецоперации Никиты Кленкова, который накануне погиб в Солнечногорском городском округе Московской области, выстрелил не менее девяти раз. Об этом сообщила РБК пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным СК выстрелов было девять, а огнестрельных ранений — не менее шести.

Засада и 8 пуль: Хронология жестокого убийства замкома воинской части в Подмосковье
Засада и 8 пуль: Хронология жестокого убийства замкома воинской части в Подмосковье

Напомним, 16 октября в подмосковной деревне Меленки Солнечногорского городского округа убили заместителя начальника воинской части, который недавно вернулся домой с СВО. Машину мужчины расстреляли в упор — в результате он скончался на месте, а его авто проехало несколько метров и врезалось в забор. Предварительно, убийство военного носит заказной характер. Киллера сейчас ищут, не исключено, что он мог скрыться пешком.

Александра Вишнякова
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