В участника СВО, убитого в Подмосковье, выпустили девять пуль
Место убийства российского офицера в подмосковной деревне Меленки. Фото © ГСУ СК России по Московской области
Убийца участника спецоперации Никиты Кленкова, который накануне погиб в Солнечногорском городском округе Московской области, выстрелил не менее девяти раз. Об этом сообщила РБК пресс-служба регионального Следственного комитета.
По данным СК выстрелов было девять, а огнестрельных ранений — не менее шести.
Напомним, 16 октября в подмосковной деревне Меленки Солнечногорского городского округа убили заместителя начальника воинской части, который недавно вернулся домой с СВО. Машину мужчины расстреляли в упор — в результате он скончался на месте, а его авто проехало несколько метров и врезалось в забор. Предварительно, убийство военного носит заказной характер. Киллера сейчас ищут, не исключено, что он мог скрыться пешком.