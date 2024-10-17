5 магических ритуалов, которые молодёжь никогда не делала со своими компьютерами

Сейчас, во времена стремительного развития технологий, сложно представить себе жизнь без мощных компьютеров, смартфонов и Интернета. Но так было не всегда. Путь к современным гаджетам был долгим и тернистым. И те, кто застал «докомпьютерную» эру, могут рассказать о невероятном волшебстве, которое таили в себе старые добрые «железные» устройства. Чего же нынешняя молодёжь никогда не делала?

1. Не ставили защитный фильтр на монитор

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В те времена, когда мониторы были электронно-лучевыми трубками (ЭЛТ), они сильно мерцали, что негативно влияло на зрение. Специальные защитные фильтры, похожие на тонкие сетки, прикреплялись к экрану и снижали мерцание. Современные жидкокристаллические дисплеи не мерцают, поэтому защитные фильтры не нужны.

2. Не обменивались дисками с играми для их установки

Компьютерные игры распространялись на гибких дисках. Чтобы поиграть в новую игру, нужно было найти её на диске и скопировать на свой компьютер. Это был ритуал обмена дисками с друзьями, который делал игру ещё более ценной. Сейчас игры скачивают из Интернета, что упрощает процесс, но лишает его ностальгического очарования.

3. Не пользовались дискетами

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Дискета — это небольшой диск, хранивший небольшое количество информации. На них записывали программы, сохраняли документы, а также копировали игры. Дискета была не только носителем информации, но и своеобразным атрибутом компьютерной культуры. Сейчас дискеты ушли в прошлое, уступив место флешкам и облачным хранилищам.

4. Не разбирали мышку с колёсиком, чтобы ее почистить

Старые мыши часто забивались пылью и мусором, что мешало их нормальной работе. Чтобы очистить мышь, её нужно было разобрать и тщательно прочистить все её детали. Это было своеобразным механическим процессом, который требовал аккуратности и некоторых навыков. Сейчас мыши устроены проще, они реже забиваются мусором и не требуют такого сложного обслуживания.

5. Не закрывали дисковод пальцем

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Старые дисководы были достаточно нежными устройствами и могли повредиться от неправильного обращения. Чтобы защитить дисковод от пыли и других загрязнений, некоторые пользователи закрывали его пальцем, когда диск не использовался. Сейчас дисководы уже практически не используются и эта проблема ушла в прошлое.