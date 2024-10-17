Паранойя, агрессия, галлюцинации: Психиатры раскрыли, что мог видеть перед смертью экс-солист One Direction Психиатр Шуров: Певца Лиама Пейна перед смертью могли напугать галлюцинации 17 октября, 15:53 Британский музыкант, бывший участник группы One Direction Лиам Пейн. Фото © Kinopoisk

Британский музыкант, бывший участник группы One Direction Лиам Пейн, погибший в Аргентине, перед смертью находился в неадекватном состоянии, персонал отеля не мог его утихомирить. Что артист мог видеть в состоянии психоза и почему всё закончилось трагично, Life.ru рассказали наркологи.

Так, психиатр, нарколог Василий Шуров считает, что психоз в этом случае мог произойти на фоне приёма психостимуляторов или даже их комбинации. В таких случаях наступает тяжёлая паранойя, острые галлюцинации. Пейну могло «привидеться», что кто-то за ним гонится, он мог сильно испугаться этих видений.

Отличительные черты — это полный разрыв связи с реальностью. Устрашающие образы, ускорение мышления, ярко выраженная агрессия. Если бы там были какие-то люди, он мог бы совершенно спокойно напасть. Ну и в итоге мы видим, что человек полностью разбил номер и разбился насмерть. Василий Шуров Психиатр, нарколог

Нарколог Алексей Казанцев также отмечает, что психостимуляторы могут привести к обострению паранойи и галлюцинациям и под их воздействием люди зачастую творят непоправимое.

Любое психоактивное вещество, каким является мефедрон, кокаин, вызывает такие нарушения психики. И такие люди становятся пациентами психиатрических клиник, после так называемых трипов. Алексей Казанцев Нарколог

Авторы Андрей Горяничев