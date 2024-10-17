Паранойя, агрессия, галлюцинации: Психиатры раскрыли, что мог видеть перед смертью экс-солист One Direction
Психиатр Шуров: Певца Лиама Пейна перед смертью могли напугать галлюцинации
Британский музыкант, бывший участник группы One Direction Лиам Пейн. Фото © Kinopoisk
Британский музыкант, бывший участник группы One Direction Лиам Пейн, погибший в Аргентине, перед смертью находился в неадекватном состоянии, персонал отеля не мог его утихомирить. Что артист мог видеть в состоянии психоза и почему всё закончилось трагично, Life.ru рассказали наркологи.
Так, психиатр, нарколог Василий Шуров считает, что психоз в этом случае мог произойти на фоне приёма психостимуляторов или даже их комбинации. В таких случаях наступает тяжёлая паранойя, острые галлюцинации. Пейну могло «привидеться», что кто-то за ним гонится, он мог сильно испугаться этих видений.
Отличительные черты — это полный разрыв связи с реальностью. Устрашающие образы, ускорение мышления, ярко выраженная агрессия. Если бы там были какие-то люди, он мог бы совершенно спокойно напасть. Ну и в итоге мы видим, что человек полностью разбил номер и разбился насмерть.
Нарколог Алексей Казанцев также отмечает, что психостимуляторы могут привести к обострению паранойи и галлюцинациям и под их воздействием люди зачастую творят непоправимое.
Любое психоактивное вещество, каким является мефедрон, кокаин, вызывает такие нарушения психики. И такие люди становятся пациентами психиатрических клиник, после так называемых трипов.
Напомним, Лиам Пейн трагически погиб в Буэнос-Айресе. Он выпал из окна гостиницы и скончался на месте происшествия. Перед случившимся 31-летний певец устроил в номере дебош и вёл себя неадекватно. Сотрудникам отеля пришлось вызвать полицию, чтобы утихомирить его, однако прибывшие на место вызова правоохранители нашли лишь его тело. Предварительно, Лиам находился под воздействием запрещённых веществ. Причиной смерти бывшего участника группы One Direction стали травмы, вызвавшие внутреннее и внешнее кровотечения.