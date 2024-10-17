«Печальный опыт»: Вассерман назвал бездетность тяжким несчастьем
Вассерман на обсуждении чайлдфи в Госдуме назвал бездетность тяжким несчастьем
Анатолий Вассерман. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ / Марат Абулхатин
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман во время пленарного заседания Госдумы, где обсуждался закон о запрете пропаганды чайлдфри, назвал бездетность тяжким несчастьем. Парламентарий напомнил о личном опыте.
Анатолий Вассерман в Госдуме заявил, что бездетность — тяжкое несчастье. Видео © Дума ТВ
«Уже тех технологий, что были доступны нам в прошлом тысячелетии, достаточно для того, чтобы по меньшей мере до середины нынешнего тысячелетия обеспечить уровень благосостояния, считающийся доступным так называемому «золотому миллиарду», по меньшей мере 15-20 миллиардам человек, то есть населению в 2-2,5 раза больше нынешнего», — привёл Вассерман справку об англосаксонском суеверии о перенаселённости Земли.
Согласно прогнозам демографов, человечество точно больше не вырастет, отметил Вассерман. Также депутат посетовал на свой «печальный опыт» и назвал бездетность тяжким несчастьем.
Напомним, что 17 октября Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. «За» проголосовали 388 депутатов. По словам парламентариев, личное решение женщины не рожать детей не попадает под определение чайлдфри. Депутат Алексей Журавлёв отметил, что эта идеология противоречит русским семейным ценностям.