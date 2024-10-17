«Печальный опыт»: Вассерман назвал бездетность тяжким несчастьем

«Уже тех технологий, что были доступны нам в прошлом тысячелетии, достаточно для того, чтобы по меньшей мере до середины нынешнего тысячелетия обеспечить уровень благосостояния, считающийся доступным так называемому «золотому миллиарду», по меньшей мере 15-20 миллиардам человек, то есть населению в 2-2,5 раза больше нынешнего», — привёл Вассерман справку об англосаксонском суеверии о перенаселённости Земли.