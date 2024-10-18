В Минздраве предупредили об опасности запущенного диатеза у детей Врач Макарова: Запущенная аллергия может перерасти в хроническое заболевание 18 октября, 04:30 18 октября отмечается всемирный День конфет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ateam

18 октября отмечается всемирный День конфет. Этот праздник отмечают сладкоежки, однако многие из них относятся к этим лакомствам с осторожностью, опасаясь диатеза. О причинах его появления рассказала Life.ru заместитель директора НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова.

Популярное слово «диатез» на самом деле уже не используется в современной медицине, несмотря на его частое применение в быту. Специалисты связывают «диатез» с реакциями на некоторые продукты, особенно сладости, что вызывает различные кожные проявления у детей. Прежде всего, речь идёт об атопическом дерматите, экземе и других видах реакций, которые могут развиваться у малышей.

Специалист утверждает, что значительную роль в предрасположенности к таким реакциям играет наследственность: дети аллергиков с высокой вероятностью также могут проявлять аллергические реакции. Появление на коже щёк и ягодиц участков сухости, покраснения, зуда и шелушения, а также мелкой сыпи или пузырьков, которые могут вскрываться и образовывать корочки, может быть началом атопического дерматита.

Помимо наследственных особенностей кожи большое значение у детей раннего возраста в развитии атопического дерматита имеет аллергия на пищевые белки — в первую очередь белки коровьего молока и куриного яйца.

Опасность заключается в том, что, если оставить без внимания ранние проявления аллергии, они могут вести к появлению множественной аллергии из-за повреждения кожного барьера и развитию хронических аллергических заболеваний. А постоянный зуд и воспаление кожи могут способствовать вторичному инфицированию повреждённых участков. Светлана Макарова заместитель директора НМИЦ здоровья детей Минздрава России по научной работе

Лечение в первую очередь направлено на устранение раздражителей и уход за кожей. Родителям рекомендуется исключить из рациона ребенка аллергенные продукты, поддерживать чистоту и влажность в помещении, а также использовать увлажняющие кремы. В случае более серьёзных проявлений необходима консультация аллерголога, который может назначить специальные противовоспалительные средства.

Авторы Андрей Горяничев