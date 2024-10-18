«Мы полностью опустошены»: Группа One Direction опубликовала пост после гибели Пейна
Группа One Direction опубликовала пост с соболезнованиями после смерти Пейна
Группа One Direction. (Слева направо: Найл Хоран, Луи Томлинсон, Гарри Стайлз, Лиам Пейн). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / OneDirection / Cal Aurand
Музыкальная группа One Direction впервые за четыре года опубликовала запись в соцсетях, выразив глубокое сожаление в связи с трагической смертью бывшего участника коллектива Лиама Пейна.
«Мы полностью опустошены новостями о смерти Лиама… Пока что нам потребуется время для скорби и принятия потери нашего брата, которого мы горячо любили», — говорится в сообщении группы, опубликованном в Instagram*.
Этот пост стал первым с июля 2020 года. К настоящему времени он набрал более 7,6 миллиона лайков и 270 тысяч комментариев.
Ранее стало известно, что Лиам Пейн трагически погиб в Буэнос-Айресе, выпав из окна гостиницы. Перед случившимся 31-летний певец устроил в номере дебош. Причиной смерти британского музыканта стали травмы, вызвавшие внутреннее и внешнее кровотечение.
*Соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.