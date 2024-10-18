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18 октября, 00:33

«Мы полностью опустошены»: Группа One Direction опубликовала пост после гибели Пейна

Группа One Direction опубликовала пост с соболезнованиями после смерти Пейна

Группа One Direction. (Слева направо: Найл Хоран, Луи Томлинсон, Гарри Стайлз, Лиам Пейн). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / OneDirection / Cal Aurand

Группа One Direction. (Слева направо: Найл Хоран, Луи Томлинсон, Гарри Стайлз, Лиам Пейн). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / OneDirection / Cal Aurand

Музыкальная группа One Direction впервые за четыре года опубликовала запись в соцсетях, выразив глубокое сожаление в связи с трагической смертью бывшего участника коллектива Лиама Пейна.

«Мы полностью опустошены новостями о смерти Лиама… Пока что нам потребуется время для скорби и принятия потери нашего брата, которого мы горячо любили», — говорится в сообщении группы, опубликованном в Instagram*.

Этот пост стал первым с июля 2020 года. К настоящему времени он набрал более 7,6 миллиона лайков и 270 тысяч комментариев.

Дебоши, алкоголь и угрозы бывшим. Что известно о жизни и смерти экс-солиста One Direction Пейна
Дебоши, алкоголь и угрозы бывшим. Что известно о жизни и смерти экс-солиста One Direction Пейна

Ранее стало известно, что Лиам Пейн трагически погиб в Буэнос-Айресе, выпав из окна гостиницы. Перед случившимся 31-летний певец устроил в номере дебош. Причиной смерти британского музыканта стали травмы, вызвавшие внутреннее и внешнее кровотечение.

*Соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Анатолий Цейко
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