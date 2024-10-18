«Мы полностью опустошены»: Группа One Direction опубликовала пост после гибели Пейна

Музыкальная группа One Direction впервые за четыре года опубликовала запись в соцсетях, выразив глубокое сожаление в связи с трагической смертью бывшего участника коллектива Лиама Пейна.

«Мы полностью опустошены новостями о смерти Лиама… Пока что нам потребуется время для скорби и принятия потери нашего брата, которого мы горячо любили», — говорится в сообщении группы, опубликованном в Instagram*.

Этот пост стал первым с июля 2020 года. К настоящему времени он набрал более 7,6 миллиона лайков и 270 тысяч комментариев.