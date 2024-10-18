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18 октября, 04:50

«Принципиально отказывается»: Экс-замглавы МО Попов так и не дал показаний на допросе в СК

Экс-замглавы Минобороны Попов отказался давать показания по своему делу

Бывший заместитель министра обороны России, генерал армии Павел Попов, решил отказаться от дачи показаний в рамках расследования его уголовного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Попов принципиально отказывается от дачи показаний по своему уголовному делу. На всех допросах он ссылается на статью 51 Конституции РФ, которая предоставляет право не свидетельствовать против себя и своих близких», — рассказал источник.

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Напомним, ранее бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, занимаясь руководством парка «Патриот», он вместе с сообщниками незаконно получил 30 миллионов рублей. Попову может грозить до десяти лет тюремного заключения. Позднее суд арестовал его имущество.

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Анатолий Цейко
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