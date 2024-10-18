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18 октября, 09:31

Медведев: Слова Трампа о вине Зеленского в конфликте чрезвычайно важны

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Важно учитывать, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп возложил ответственность за начало украинского конфликта на Владимира Зеленского. Об этом в своём телеграм-канале заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что потенциальный хозяин Овального первым из лидеров Штатов указал на вину «грязно-зелёной наркотической мрази».

«Это признание ничего не изменит в позиции США, даже если рыжий Дональд вернёт себе Овальный кабинет. Но сама констатация такого рода чрезвычайно важна на будущее», — написал чиновник в телеграм-канале.

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Медведев порассуждал об ответе Путина Трампу по Украине

Ранее сообщалось, что Трамп уже начал готовить план по Украине на случай президентства в США. По данным СМИ, республиканец может заставить Киев пойти на невыгодный для него мир. Кроме того, потенциальный хозяин Белого дома обвинил Зеленского в начале конфликта.

Мария Любицкая
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