Важно учитывать, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп возложил ответственность за начало украинского конфликта на Владимира Зеленского. Об этом в своём телеграм-канале заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что потенциальный хозяин Овального первым из лидеров Штатов указал на вину «грязно-зелёной наркотической мрази».