Медведев: Слова Трампа о вине Зеленского в конфликте чрезвычайно важны
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Важно учитывать, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп возложил ответственность за начало украинского конфликта на Владимира Зеленского. Об этом в своём телеграм-канале заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что потенциальный хозяин Овального первым из лидеров Штатов указал на вину «грязно-зелёной наркотической мрази».
«Это признание ничего не изменит в позиции США, даже если рыжий Дональд вернёт себе Овальный кабинет. Но сама констатация такого рода чрезвычайно важна на будущее», — написал чиновник в телеграм-канале.