Президент Южной Кореи обсудил на совещании «перемещение» войск КНДР в Россию
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель созвал совещание по вопросу «возможности передислокации войск КНДР» на территорию России. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, в Сеуле назвали такое развитие событий «серьёзной угрозой» для национальной безопасности.
Напомним, что лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын ещё в июне подписали Договор о всестороннем стратегическом партнёрстве, этот документ на днях был направлен на ратификацию в Госдуму. После этого Владимир Зеленскому привиделись офицеры КНДР, якобы «обучающие российских военных», да и в целом по его мнению, Северная Корея уже вовсю воюет против Украины. Однако даже в НАТО заявили, что доказательства участия войск КНДР в конфликте на Украине отсутствуют.
Life.ru