В КНДР нашли воздушные шары с мусором, запущенные из Южной Кореи
ЦТАК: В КНДР обнаружили мусор из Южной Кореи, доставленный на шарах
Власти КНДР прилёт мусора из Южной Кореи, доставленного на воздушных шарах. Посылки были обнаружены утром 18 октября в нескольких районах провинции Канвондо, включая Хваам, Мунбон и Рёнхак. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
После обнаружения объектов службы безопасности оперативно оцепили местность и провели детальный осмотр. Специалисты изучили содержимое и по завершении экспертизы, сожгли мусор.
Сообщается, что Министерство общественной безопасности незамедлительно предоставило результаты анализа Генштабу, где было подчёркнуто, что мусор был сброшен «врагом» с южнокорейской стороны. В Пхеньяне подобные инциденты рассматривают как целенаправленные провокации.
Ранее активисты Южной Кореи нередко запускали воздушные шары с материалами, которые в КНДР называли мусором. Однако в последние месяцы наблюдается обратный процесс – теперь Северная Корея отправляет в соседнюю страну аналогичные послания, включая отходы.
Воздушные шары с мусором стали для КНДР регулярным средством воздействия на Южную Корею. За последние месяцы Пхеньян отправил более двух тысяч подобных объектов, зачастую наполненных отходами и даже навозом. Ответные действия Сеула включали запуск шаров с флешками и деньгами, что также породило волну взаимных «подарков» между странами.
X / Megatron_ron