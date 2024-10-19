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18 октября, 21:03

В КНДР нашли воздушные шары с мусором, запущенные из Южной Кореи

ЦТАК: В КНДР обнаружили мусор из Южной Кореи, доставленный на шарах

Власти КНДР прилёт мусора из Южной Кореи, доставленного на воздушных шарах. Посылки были обнаружены утром 18 октября в нескольких районах провинции Канвондо, включая Хваам, Мунбон и Рёнхак. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

После обнаружения объектов службы безопасности оперативно оцепили местность и провели детальный осмотр. Специалисты изучили содержимое и по завершении экспертизы, сожгли мусор.

Сообщается, что Министерство общественной безопасности незамедлительно предоставило результаты анализа Генштабу, где было подчёркнуто, что мусор был сброшен «врагом» с южнокорейской стороны. В Пхеньяне подобные инциденты рассматривают как целенаправленные провокации.

Ранее активисты Южной Кореи нередко запускали воздушные шары с материалами, которые в КНДР называли мусором. Однако в последние месяцы наблюдается обратный процесс – теперь Северная Корея отправляет в соседнюю страну аналогичные послания, включая отходы.

КНДР в 24-й раз запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи
КНДР в 24-й раз запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи

Воздушные шары с мусором стали для КНДР регулярным средством воздействия на Южную Корею. За последние месяцы Пхеньян отправил более двух тысяч подобных объектов, зачастую наполненных отходами и даже навозом. Ответные действия Сеула включали запуск шаров с флешками и деньгами, что также породило волну взаимных «подарков» между странами.

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X / Megatron_ron

Кирилл Сосновских
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