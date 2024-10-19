В КНДР нашли воздушные шары с мусором, запущенные из Южной Кореи

Власти КНДР прилёт мусора из Южной Кореи, доставленного на воздушных шарах. Посылки были обнаружены утром 18 октября в нескольких районах провинции Канвондо, включая Хваам, Мунбон и Рёнхак. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

После обнаружения объектов службы безопасности оперативно оцепили местность и провели детальный осмотр. Специалисты изучили содержимое и по завершении экспертизы, сожгли мусор.

Сообщается, что Министерство общественной безопасности незамедлительно предоставило результаты анализа Генштабу, где было подчёркнуто, что мусор был сброшен «врагом» с южнокорейской стороны. В Пхеньяне подобные инциденты рассматривают как целенаправленные провокации.