Захарову возмутило молчание капитана порта о кораблях США у «Потоков» перед взрывом
Захарову отметила признание капитана о кораблях США перед подрывом «Потоков»
Мария Захарова. Фото © Telegram / «МИД России»
Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на признание капитана датского порта о том, что он видел военные корабли США в экономической зоне страны менее чем за неделю до взрывов на «Северных потоках».
В ходе расследования датских журналистов капитан порта Кристиансё Йон Анкер Нильсен сказал, что последние два года молчал, поскольку ему велели «не говорить ни слова». Спустя два года он заговорил и признался, что за четыре или пять дней до взрывов «Северного потока» он отправился со спасательной службой на Кристиансё, потому что там были обнаружены несколько неопознанных кораблей с выключенными транспондерами, которые не отвечали на запросы. Это были военные корабли США. Когда спасательная миссия приблизилась к ним, командование приказало им повернуть назад, сказал Нильсен.
«Интересно, опрашивали ли его [капитана] шведские, немецкие и датские следователи? Есть ли его слова в архивах расследования? Или там так зацепились за версию о польско-украинском водолазе Владимире З., что всё в неё не укладывающееся решили вычеркнуть?», — возмущается Захарова в Телеграм-канале.
Напомним, «Северные потоки» взорвали 26 сентября 2022 года. В ЕС решили не дать РФ возможность поучаствовать в расследовании, при этом сами до сих пор не могут найти виновных. Генеральная прокуратура Германии назвала имя главного подозреваемого в подрыве, им оказался 44-летний водолаз из Киева по имени Владимир Журавлёв. На его задержание уже был выписан ордер, но украинец успел выехать из Польши и вернуться в Незалежную.