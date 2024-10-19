Захарову возмутило молчание капитана порта о кораблях США у «Потоков» перед взрывом

Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на признание капитана датского порта о том, что он видел военные корабли США в экономической зоне страны менее чем за неделю до взрывов на «Северных потоках».

В ходе расследования датских журналистов капитан порта Кристиансё Йон Анкер Нильсен сказал, что последние два года молчал, поскольку ему велели «не говорить ни слова». Спустя два года он заговорил и признался, что за четыре или пять дней до взрывов «Северного потока» он отправился со спасательной службой на Кристиансё, потому что там были обнаружены несколько неопознанных кораблей с выключенными транспондерами, которые не отвечали на запросы. Это были военные корабли США. Когда спасательная миссия приблизилась к ним, командование приказало им повернуть назад, сказал Нильсен.