Спасатели нашли тела трёх моряков с судна «Григорий Ловцов» на Сахалине
На Сахалине из-за ухудшения погоды приостановили поиски моряков с перевернувшегося судна «Григорий Ловцов». Об этом сообщили в МЧС по Сахалинской области, уточнив, что к данному моменту найдены тела трёх погибших членов экипажа.
«Сейчас поиски приостановлены из-за ухудшения погоды, мешает большая волна. Как только погода улучшится, поиски будут продолжены», — рассказал представитель пресс-службы и добавил, что к настоящему времени обнаружены тела троих моряков.
Напомним, что 18 октября на Сахалине у берегов Корсаковского района опрокинулось судно «Григорий Ловцов». На борту в момент аварии были семь членов экипажа, двое из которых погибли сразу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Механик рассказал, что плавсредство перевернулось из-за резкого разворота во время шторма. На месте происшествия начались поиски. Сегодня сообщалось, что найдены тела ещё двух моряков.