Спасатели нашли тела трёх моряков с судна «Григорий Ловцов» на Сахалине

На Сахалине из-за ухудшения погоды приостановили поиски моряков с перевернувшегося судна «Григорий Ловцов». Об этом сообщили в МЧС по Сахалинской области, уточнив, что к данному моменту найдены тела трёх погибших членов экипажа.