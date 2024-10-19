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19 октября, 10:29

Спасатели нашли тела трёх моряков с судна «Григорий Ловцов» на Сахалине

На Сахалине из-за ухудшения погоды приостановили поиски моряков с перевернувшегося судна «Григорий Ловцов». Об этом сообщили в МЧС по Сахалинской области, уточнив, что к данному моменту найдены тела трёх погибших членов экипажа.

«Сейчас поиски приостановлены из-за ухудшения погоды, мешает большая волна. Как только погода улучшится, поиски будут продолжены», — рассказал представитель пресс-службы и добавил, что к настоящему времени обнаружены тела троих моряков.

Вертолёт Ми-8 вылетел на поиски пропавших членов экипажа судна «Григорий Ловцов»
Вертолёт Ми-8 вылетел на поиски пропавших членов экипажа судна «Григорий Ловцов»

Напомним, что 18 октября на Сахалине у берегов Корсаковского района опрокинулось судно «Григорий Ловцов». На борту в момент аварии были семь членов экипажа, двое из которых погибли сразу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Механик рассказал, что плавсредство перевернулось из-за резкого разворота во время шторма. На месте происшествия начались поиски. Сегодня сообщалось, что найдены тела ещё двух моряков.

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VK / МЧС Сахалинской области

Наталья Афонина
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