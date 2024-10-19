Вертолёт Ми-8 вылетел на поиски пропавших членов экипажа судна «Григорий Ловцов»

На место аварии судна «Григорий Ловцов» у берегов Корсаковского порта был отправлен вертолёт Ми-8 с тремя спасателями на борту для проведения авиационно-спасательных работ, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Ситуация с грузовым судном «Григорий Ловцов» остается на постоянном контроле. В район Корсаковского порта вылетел вертолёт Ми-8 с тремя спасателями для проведения авиационно-спасательных работ. Компетентные органы ведут расследование, выясняя причины и обстоятельства произошедшего», — пояснил глава региона.