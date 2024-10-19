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19 октября, 03:27

Вертолёт Ми-8 вылетел на поиски пропавших членов экипажа судна «Григорий Ловцов»

На место аварии судна «Григорий Ловцов» у берегов Корсаковского порта был отправлен вертолёт Ми-8 с тремя спасателями на борту для проведения авиационно-спасательных работ, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Ситуация с грузовым судном «Григорий Ловцов» остается на постоянном контроле. В район Корсаковского порта вылетел вертолёт Ми-8 с тремя спасателями для проведения авиационно-спасательных работ. Компетентные органы ведут расследование, выясняя причины и обстоятельства произошедшего», — пояснил глава региона.

По словам чиновника, состояние одного из спасённых членов экипажа остаётся тяжёлым. Все пострадавшие получают необходимую помощь.

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Напомним, 18 октября на Сахалине у берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов». На борту в момент аварии находилось семь членов экипажа. Вследствие, два человека погибли. Механик плавсредства рассказал о первых минутах после происшествия. Позднее стало известно, что судно вызвало серьёзный разлив топлива в море.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lastdjedai

Анатолий Цейко
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