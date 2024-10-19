Ещё одно тело нашли в руинах пятиэтажки в Кирсанове, разобрана лишь половина завалов
МЧС: Тело четвёртого погибшего нашли при разборе завалов пятиэтажки в Кирсанове
В городе Кирсанове Тамбовской области во время ликвидаций последствий взрыва газа в жилой пятиэтажке на улице Коммунистической нашли в завалах тело четвёртого погибшего. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
В Кирсанове ликвидируют последствия обрушения дома после взрыва газа. Видео © Telegram / МЧС России
«При разборе завалов обнаружено тело четвёртого погибшего. Сотрудники МЧС России вручную и при помощи тяжелой техники разобрали половину разрушенных конструкций», — информирует управление.
Напомним, что сегодня утром в Кирсанове в жилом доме произошёл взрыв газа, в результате чего часть здания обрушилась. МЧС показало видео с места происшествия. Несколькими часами ранее под завалами нашли тело третьего погибшего, в больницы доставлены девять пострадавших.
Telegram / МЧС России