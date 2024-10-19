Стало известно, сколько получает Таисия Повалий за концерты в России

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар Таисии Повалий, которая покинула Украину незадолго до начала СВО. Исполнительница хита «Отпусти», по сравнению с коллегами по шоу-бизнесу, берёт не так много за одно выступление. Её заработок колеблется в районе миллиона рублей.

«Спрос есть, но он такой, среднечковый. То есть где-то она пользуется, где-то она не пользуется спросом. <…> Она выступает, она вдохновляет своих поклонников, зрителей своими песнями. Она хороший собеседник, она хорошая артистка, талантливая, яркая, прекрасная», — рассказал Дворцов в разговоре с порталом «Страсти».