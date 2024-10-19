Утечку газа зафиксировали в Москве на Мосфильмовской улице

На улице Мосфильмовская в Москве во время работ частной строительной компании был повреждён газопровод, из-за чего случилась утечка. Угрозы для населения не было, сообщили в телеграм-канале АО «Мосгаз».

Утечка газа на Мосфильмовской. Видео © Life.ru

«В центральную диспетчерскую АО «МОСГАЗ» поступило сообщение: на территории строительного объекта по адресу: улица Мосфильмовская, дом 31А при производстве работ частной строительной компанией был повреждён газопровод. На место инцидента оперативно прибыла аварийно-спасательная бригада», — сказано в сообщении.