Утечку газа зафиксировали в Москве на Мосфильмовской улице
На улице Мосфильмовская в Москве во время работ частной строительной компании был повреждён газопровод, из-за чего случилась утечка. Угрозы для населения не было, сообщили в телеграм-канале АО «Мосгаз».
Утечка газа на Мосфильмовской. Видео © Life.ru
«В центральную диспетчерскую АО «МОСГАЗ» поступило сообщение: на территории строительного объекта по адресу: улица Мосфильмовская, дом 31А при производстве работ частной строительной компанией был повреждён газопровод. На место инцидента оперативно прибыла аварийно-спасательная бригада», — сказано в сообщении.
Отмечается, что утечку быстро устранили. Отключать потребителей от газоснабжения на время устранения неполадок не потребовалось.
Ранее в Кирсанове в жилой пятиэтажке произошёл взрыв газа, в результате чего часть здания обрушилась. МЧС показало видео с места инцидента, на котором видно разрушенные верхние этажи дома. На данный момент известно о четырёх погибших. В городе был объявлен режим ЧС.
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